Tras un terrible año 2025 donde habían muchas expectativas, Deportes Temuco se juramentó levantar cabeza este 2026. Ahí la meta es una sola tras las últimas campañas: lograr el anhelado ascenso a la Liga de Primera.

Y este 2026 es especial, ya que se cumplen 10 años del histórico ascenso del Pije campeón en Primera B. Por eso, en el sur recordaron a uno de los héroes de ese querido plantel.

Nacido en Colo Colo y autor del gol de penal del título ante U de Chile en el Apertura 2006, Miguel Aceval es emblema en La Araucanía. Por eso en el sur se encomendaron a su figura para aleonar al plantel a 10 años de la hazaña.

Temuco y el mensaje de apoyo para el ascenso

Miguel Aceval, integrante del Temuco campeón que ascendió al fútbol grande hace 10 años, sigue siendo recordado en los albiverdes. Con miras a pelear el retorno a Primera este año, en el club de Marcelo Salas recordaron al ex albo.

Aceval campeón con Temuco

“Obviamente por lo que se logró un ascenso a Primera División después de bastantes años, siempre tengo lindos recuerdos”, partió diciendo en dichos pasados al medio Novena Pasión.

Para el zurdo histórico también en Colo Colo, el equipo de Deportes Temuco es un lugar especial en su carrera. Con total sinceridad dice que aún sigue ligado al plantel con el que logró ascender hace 10 años.

“Paso con muchos de mis ex compañeros compartiendo en Temuco a veces, feliz de lo que se logró en ese momento y que te lo recuerden es más bonito”, cerró el ex defensa.