Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Pretemporada

El juvenil que destaca en la pretemporada de Colo Colo: Jugó Mundial por Chile y sumó primer doblete

Fernando Ortiz tiene una nueva variante en el ataque con la aparición de Yastin Cuevas y ahora pide oportunidad en el plantel estelar.

Por Felipe Pavez Farías

Sigue a Redgol en Google!
Cuevas destaca en la pretemporada alba
© colo coloCuevas destaca en la pretemporada alba

Colo Colo realizó sus primeros partidos en este 2026. Lo que dejó un positivo registro para Fernando Ortiz y hasta sumó a un nuevo delantero para considerar en la campaña que se avecina. 

El Cacique se enfrentó a la serie sub 20 en su primer apronte en medio de la pretemporada. El encuentro obviamente fue amistoso y permitió al “Tano” encontrar nuevas variantes. Lo que destacó de inmediato con la aparición de Yastin Cuevas

¿Quién es Rocky? Distinto e intenso entrenamiento de Colo Colo con ingeniosas actividades

ver también

¿Quién es Rocky? Distinto e intenso entrenamiento de Colo Colo con ingeniosas actividades

El delantero fue la gran sorpresa de la jornada. El jugador que ya fue protagonista en el Mundial Sub 17 confirmó su buen rendimiento y marcó dos golazos en el duelo de este domingo. Por lo que ya empieza a pedir camiseta en el plantel estelar. 

Cuevas es parte del grupo de jugadores que subieron al primer equipo con Ortiz. Además cuenta a su favor que puede cumplir con la regla del sub 21 por lo que asoma como una opción más que importante para el “Tano”. 

Fernando Ortiz empieza a armar el equipo para el 2026: está semana llegarán los últimos refuerzos

Fernando Ortiz empieza a armar el equipo para el 2026: está semana llegarán los últimos refuerzos

“Me siento cómodo por todas las bandas, por el medio, puedo jugar donde me quiera el profe”, recalcó el jugador que tras el Mundial saltó a la sub 20 y ahora en 2026 espera su despegue en el primer equipo. Por lo que no se descarta que sume minutos está semana en el primer amistoso por la Serie Río de la Plata.

Publicidad

¿Cuándo juega Colo Colo? 

La pretemporada de Colo Colo continúa este jueves 15 de enero ante Olimpia por la Serie Río de la Plata. Luego el Cacique disputará su segundo encuentro el 18/1 ante Alianza Lima. La participación alba cierra el 21/1 frente a Peñarol. 

Además de Javier Méndez: Filtran fecha clave para la llegada los últimos refuerzos de Colo Colo

ver también

Además de Javier Méndez: Filtran fecha clave para la llegada los últimos refuerzos de Colo Colo

Todos los partidos serán a las 21:00 horas de Chile y van a ser transmitidos por Disney+. Cabe consignar que de momento Fernando Ortiz tiene a Matías Fernández y Joaquín Sosa como refuerzos. Por lo que se espera que los nuevos nombres lleguen al menos al último partido. 

Tweet placeholder
Publicidad
Lee también
Colo Colo comienza el 2026 con goleada y un juvenil robándose la película
Colo Colo

Colo Colo comienza el 2026 con goleada y un juvenil robándose la película

Tras lesiones y salidas: los canteranos que van al rescate de Colo Colo
Colo Colo

Tras lesiones y salidas: los canteranos que van al rescate de Colo Colo

El delantero de 17 años que ilusiona a Colo Colo para 2026
Colo Colo

El delantero de 17 años que ilusiona a Colo Colo para 2026

Sigue invicto: Esteban González debuta en la liga mexicana
Chile

Sigue invicto: Esteban González debuta en la liga mexicana

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo