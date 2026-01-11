El juvenil que destaca en la pretemporada de Colo Colo: Jugó Mundial por Chile y sumó primer doblete

Colo Colo realizó sus primeros partidos en este 2026. Lo que dejó un positivo registro para Fernando Ortiz y hasta sumó a un nuevo delantero para considerar en la campaña que se avecina.

El Cacique se enfrentó a la serie sub 20 en su primer apronte en medio de la pretemporada. El encuentro obviamente fue amistoso y permitió al “Tano” encontrar nuevas variantes. Lo que destacó de inmediato con la aparición de Yastin Cuevas.

El delantero fue la gran sorpresa de la jornada. El jugador que ya fue protagonista en el Mundial Sub 17 confirmó su buen rendimiento y marcó dos golazos en el duelo de este domingo. Por lo que ya empieza a pedir camiseta en el plantel estelar.

Cuevas es parte del grupo de jugadores que subieron al primer equipo con Ortiz. Además cuenta a su favor que puede cumplir con la regla del sub 21 por lo que asoma como una opción más que importante para el “Tano”.

Fernando Ortiz empieza a armar el equipo para el 2026: está semana llegarán los últimos refuerzos

“Me siento cómodo por todas las bandas, por el medio, puedo jugar donde me quiera el profe”, recalcó el jugador que tras el Mundial saltó a la sub 20 y ahora en 2026 espera su despegue en el primer equipo. Por lo que no se descarta que sume minutos está semana en el primer amistoso por la Serie Río de la Plata.

¿Cuándo juega Colo Colo?

La pretemporada de Colo Colo continúa este jueves 15 de enero ante Olimpia por la Serie Río de la Plata. Luego el Cacique disputará su segundo encuentro el 18/1 ante Alianza Lima. La participación alba cierra el 21/1 frente a Peñarol.

Todos los partidos serán a las 21:00 horas de Chile y van a ser transmitidos por Disney+. Cabe consignar que de momento Fernando Ortiz tiene a Matías Fernández y Joaquín Sosa como refuerzos. Por lo que se espera que los nuevos nombres lleguen al menos al último partido.

