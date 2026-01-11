ver también Le quitaron uno de sus fichajes a Colo Colo y… ¡Aún así se festejó en Macul!

Colo Colo sigue trabajando en la pretemporada al mando del entrenador Fernando Ortiz y este domingo cumplieron su último día de practicas en el Complejo Deportivo del Sifup, en Pirque. Desde mañana el Cacique vuelve al estadio Monumental para empezar a preparar los amistosos.

Y no fue una jornada común, pues el cuerpo técnico de Colo Colo preparó una “Cacicatolón”, en la que el plantel realizó distintas actividades para fortalecer el trabajo en equipo, los vínculos y compañerismo; además de lo físico, mental y emocional.

“Trabajo en equipo, risas y pura competencia marcaron una jornada donde nuestros jugadores lo dejaron todo para superar cada desafío… aunque solo uno se quedó con la victoria”, publicó Colo Colo junto a video de más de 13 minutos.

Entre las actividades hubo corridas, tiro con arco, kayak, coordinación y desplazamiento de neumático gigante, entre otros objetivos.

ver también Además de Javier Méndez: Filtran fecha clave para la llegada los últimos refuerzos de Colo Colo

Colo Colo se despide de Pirque para volver al Monumental

“Al principio pensamos que era como un juego, que era algo más para divertirse, pero cuando empezamos a hacer las actividades nos dimos cuenta que era parte del entrenamiento… Hubo que hacer fuerza, trotar, alargar, tener dinámica. Estuvo lindo y estamos contentos“, manifestó el volante Claudio Aquino.

Publicidad

Publicidad

Así, a la antigua, un poco haciendo recordar el rústico entrenamiento de Rocky en Rusia, pero acá con un calor considerable, Colo Colo sigue afinando detalles para este 2026.

“Competencia, compañerismo y espíritu cacique. Nuestros jugadores fueron protagonistas de una jornada distinta, llena de desafíos y momentos para compartir fuera de la cancha”, sentenció Colo Colo, destacando además que “nuestros juveniles Francisco Marchant, Leandro Hernández, Bruno Torres, Matías Moya, Víctor Campos, Rodrigo Catalán, Jerall Astudillo y Yastin Cuevas lo dejan todo en la pretemporada”.

ver también La manda de Javier Méndez, inminente refuerzo de Colo Colo: 100 kilómetros de pedaleo y un regalo especial

Colo Colo se estrena en la cancha este jueves 15 de enero, contra Olimpia en la Serie Río de La Plata. Después se verá las caras ante Alianza Lima y Peñarol.

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad