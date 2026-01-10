Es tendencia:
Le quitaron uno de sus fichajes a Colo Colo y… ¡Aún así se festejó en Macul!

Era una de las obsesiones en el mercado de fichajes de Colo Colo. Sin embargo, la economía no está para competir mucho.

Por Jose Arias

El jugador que le quitaron a Colo Colo.
Faltan poquito más de tres semanas más de tres semanas para que empiece la Liga de Primera 2026 y en Coquimbo Unido sufren por otra baja importante. Hablamos de Bruno Cabrera, uno de los pilares en defensa del equipo campeón en 2025.

Su CV hizo que el trasandino fuese una de las grandes obsesiones tanto en el mercado chileno como el argentino. Colo Colo, se puso primero en la fila a nivel chileno, pero, desde el otro lado de la cordillera, Newell’s Old Boys también llevó la grúa a la Cuarta Región, para quedarse con el zaguero.

Coquimbo Unido, en el intento de mantener la integridad del plantel y, al mismo tiempo, buscando una oferta más jugosa, rechazó las ofertas que llovieron desde Rosario y desde Macul, pero todo tenía una fecha de caducidad.

Otro menos para el campeón

Desde Argentina ya habían advertido que Newell’s iba con todo por el fichaje de Bruno Cabrera. El platense parecía volver a cruzar la cordillera para ser leproso. Y eso, definitivamente, se concretó.

Tal como aseguró el experimentado en mercado de fichajes, César Luis Merlo, el jugador oriundo de La Plata jugará en Newell’s Old Boys en 2026. Esto, tras un acuerdo con Coquimbo Unido en el que el Pirata recibió 500 mil dólares por la cláusula de recisión.

Se va de Coquimbo definitivamente | Photosport

Lo paradójico del movimiento es que, pese al interés frustrado de Colo Colo, esta podría ser una buena noticia para el Cacique, considerando que Newell’s también quería a Óscar Salomón, otro de los pretendidos por el Albo. Esto querría decir que el camino se abre aún más para que el defensa de Platense llegue a Macul.

¿Cuáles fueron los números de Bruno Cabrera en 2025?

Para el defensa coquimbano fueron 36 partidos jugados, de los cuales 27 fueron en la liga local, además de nueve en Copa Chile. Consiguió un total de cinco goles y una asistencia.

