Cecilio Waterman revivió el espectacular 2025 que tuvo con Coquimbo Unido luego de anotar el gol de la victoria ante Deportes Concepción. El cuadro lila se fue al descanso con la ventaja en el marcador. Pero el equipo adiestrado por Juan Cruz Real pudo remontar el partido.

Primero, lo igualó gracias a un zurdazo rasante de Cristofer Mesías, uno de los refuerzos que llegaron al club en este mercado de fichajes. Y el segundo tanto de Universidad de Concepción lo anotó el panameño Waterman, quien inauguró su registro goleador en la Liga de Primera 2026.

A raíz de esa conquista, que valió el triunfo del Campanil, fue escogido como el jugador del partido por TNT Sports. “Gracias por el premio. En este partido, es del grupo. Estuvimos desde el principio abajo, pero nos supimos reponer”, manifestó el centroamericano, quien también jugó para Everton de Viña del Mar y Cobresal en el balompié criollo.

Cecilio Waterman gritó así su gol al León de Collao. (Eduardo Fortes/Photosport).

“Lo conversamos adentro, que estábamos bien y éramos superiores en la cancha, pero la pelota no quería entrar. En el segundo tiempo pudimos hacer nuestro juego y fuimos simplemente ganadores”, agregó Waterman, quien reconoció no haber perdido la calma en el comienzo.

Sobre todo por haber tenido su cuenta de goles en cero. “Llevaba dos fechas sin marcar, pero yo tranquilo, es secundario mientras el equipo gane”, afirmó Cecilio Waterman. Y como el equipo ya suma seis puntos de nueve posibles, las cuentas evidentemente son alegres para él.

“Estuve el año pasado nueve fechas sin hacer goles y bueno, pero lo más importante es que el grupo ganó hoy”, sentenció Waterman con un recuerdo a la histórica campaña junto a los Piratas: al cabo de 27 encuentros ligueros en el cuadro coquimbano, el ariete de 34 años convirtió 11 conquistas.

Cecilio Waterman celebró así su tanto a Unión La Calera en el Sánchez Rumoroso. (Andres Pina/Photosport).

Cecilio Waterman se refirió al año en Coquimbo Unido como una manera de refrendar que para él importa lo colectivo y por eso también valoró a todo el plantel luego de la victoria del Campanil frente a Deportes Concepción. También explicó por qué se da en tantas ocasiones esas acciones mano a mano.

“Nosotros proponemos mucho y jugamos a atacar. A veces quedamos expuestos, pero por situaciones del juego que nos lleva a eso. Tratamos de ser protagonistas en todas las canchas. Se nos pudieron dar los tres puntos, es lo fundamental en el deporte”, manifestó Waterman.

Juan Cruz Real tuvo una jornada alegre junto a sus pupilos del Campanil. (Eduardo Fortes/Photosport).

Añadió un gran respaldo a la propuesta del staff liderado por Juan Cruz Real. “La idea del cuerpo técnico y todos es ser protagonista y buscar el arco rival. Tuve varias situaciones, mis compañeros también. Se pudo ganar, en el fútbol es lo más importante”, cerró el panameño, muy feliz por estos tres puntos más a la cuenta del Campanil.

Universidad de Concepción llegó a seis puntos en la Liga de Primera, mientras que Deportes Concepción continúa sin unidades.

