Tanto Leonardo Valencia como César Dutra comenzaron la temporada como indiscutidos de Deportes Concepción, pero al cabo de tres derrotas seguidas, el ambiente parece estar más caldeado en el cuadro lila. Aunque esto ocurrió en el descanso del partido que el León de Collao perdió como visitante.

Aunque se puso en ventaja gracias a un gol de penal que anotó Joaquín Larrivey. A pesar de la ventaja en el marcador, entre el talentoso volante ofensivo y el portero brasileño de 34 años intentaron arreglar algunas diferencias en pleno campo de juego.

Por supuesto que fueron captados por las cámaras de TNT Sports, que en el momento le hacían la novedosa entrevista flash del entretiempo a Patricio Almendra, DT del cuadro lila. En efecto, quedó clarísimo el diálogo entre el Leo y Dutra, quien llegó al fútbol chileno desde el Boavista de Portugal.

Leo Valencia y César Dutra tuvieron un caldeado diálogo. (Captura TNT Sports).

En la transmisión de TNT Sports, habían marcado que Valencia tuvo un diálogo áspero con Aldrix Jara, otro de los refuerzos del Conce para afrontar la temporada 2026 en la élite del fútbol chileno. “Ha sido típico de un clásico o derbi, como quieran llamarle”, introdujo Almendra en esa nota al paso.

Leo Valencia dio muchas muestras de descontento en el derbi ante la U de Conce. (Eduardo Fortes/Photosport).

“Un partido disputado, pero tenemos que ganar”, resumió el director técnico, quien en aquel momento tenía el resultado a favor. Pero todo terminó con el panorama oscuro: el Campanil remontó, selló la victoria por 2-1 y consumó la tercera derrota en fila del León de Collao.

El diálogo de Leo Valencia y César Dutra en Deportes Concepción

No quedó claro si en el vestuario de Deportes Concepción hubo asuntos que zanjar, pero Leonardo Valencia hizo una seña que daba a entender que la conversación debía seguir en privado. Coincidencia o causa, todo cambió radicalmente para los lilas.

El brasileño César Dutra, portero titular del Conce. (Eduardo Fortes/Photosport).

Un gol de distancia de Cristofer Mesías igualó las acciones para el cuadro local. Y el panameño Cecilio Waterman decretó el carnaval del Campanil, quien bajo la tutela del argentino Juan Cruz Real le había cortado el invicto a Coquimbo Unido en la fecha de estreno.

Aunque había sufrido una dolorosa caída frente al Audax Italiano en el estadio Bicentenario de La Florida. “Los partidos van en detalles. Lo teníamos controlado y estábamos bien, pero se nos escapa por detalles”, dijo el central uruguayo Norman Rodríguez.

“Frustra. Uno juega para ganar, no para que se den esta clase de resultados. Pero bueno, el fútbol es así. A veces la pelota entra, a veces no. Son detalles y hoy nos costó”, agregó Norman Rodríguez, marcador quien formó una dupla de zagueros con el argentino Fausto Grillo.

Universidad de Concepción llegó a seis puntos en la Liga de Primera, mientras que Deportes Concepción continúa sin unidades.

