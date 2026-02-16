“Pierde el control…”: Revelan audio del VAR en polémica jugada del clásico entre La Serena y Coquimbo Unido

El clásico entre Deportes La Serena y Coquimbo Unido se transformó en uno de los duelos más atractivos de la fecha 3 de la Liga de Primera. El campeón del fútbol chileno se quedó con el triunfo con anotación de Alejandro Camargo, en un duelo plagado de polémicas.

Por lo mismo, se esperaba con ansias el audio del VAR ante los cobros del juez Cristian Garay. Todo apuntaba a la jugada de Diego Sánchez y Felipe Chamorro, y que significó el primer tanto de los papayeros. Sin embargo, la ANFP apuntó a la expulsión de Yahir Salazar y reveló cómo se realizó la sanción contra el lateral.

Tras el tanto de Camargo, el lateral izquierdo fue a disputar un balón dividido con Francisco Salinas. Pero la jugada continúo y el juez central sancionó una falta a la defensa aurinegra. Por lo que se alertó a Garay de lo ocurrido en primera instancia.

La polémica jugada entre La Serena y Coquimbo

Según se indica desde la ANFP se evalúa que el jugador de la camiseta roja golpea a su rival tras perder el control del balón. “Con la planta del pie y con intensidad alta a su rival, provoca una torsión del tobillo y pone en peligro su integridad”, fue el aviso a Garay.

Ante esto se recomienda desde el VAR un On Field Review (OFR) para que el pito central pudiese revisar la jugada con zoom. Lo que finalmente terminó con la tarjeta roja de Yahir Salazar en el minuto 79. Sanción que a la postre condenó a los papayeros que con un hombre menos no lograron remontar el marcador y cayeron en el clásico ante Coquimbo por la cuenta mínima.

Yahir Salazar recibió tarjeta roja por recomendación del VAR

“Al final es discutir en vano porque creo que no tiene mucho sentido hablar del arbitraje”, lamentó Felipe Gutiérrez que ante los micrófonos de TNT Sports recalcó que ya es tercera fecha que se ven afectados por los jueces. Por lo que recordó el partido ante la UC y O’Higgins donde también se vieron afectados.

