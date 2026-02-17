Ya van tres fechas de la Liga de Primera y poco a poco se van posicionando equipos en la tabla tanto en la cima, como en la zona baja. Ahí, Deportes Concepción ha sorprendido al no sumar puntos y estar colista.

Es ahí donde una estadística amenaza a los “Lilácticos”, pese a que recién comenzó el torneo. Es que al no sumar unidades en estas tres fechas, el Conce sigue la ruta de otros equipos que terminaron descendiendo.

Tomando en cuenta los últimos dos torneos de la Liga de Primera, tres elencos que no sumaron puntos en las primeras tres fechas terminaron bajando a Primera B. Ese dato condena, por ahora, al León de Collao.

Así atormentan los números a Concepción en la zona baja

Según consignó el periodista experto en estadísticas, Luis Reyes, Deportes Concepción y Everton corren riesgo de descender a fin de año. Eso, bajo la tendencia de los últimos torneos con clubes que iniciaron las tres primeras fechas sin sumar.

Unión Española y Deportes Iquique en 2025, además de Deportes Copiapó en 2024 figuran como los últimos descendidos sin sumar un punto en estas fechas. Antes de ellos aparece Wanderers, en el año 2021.

La situación de los evertonianos es más preocupante aún, ya que el año pasado se salvaron en la última fecha de bajar a Primera B. Y este año, son el único equipo que no ha marcado goles.

Con miras a la fecha cuatro, el elenco de Javier Torrente buscará salir del fondo cuando visite al Audax Italiano, el domingo a las 18:00 horas en La Florida. Por su parte, el Conce recibirá este viernes a Cobresal, a las 20:30 horas en el Ester Roa.

