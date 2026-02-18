El mercado de fichajes del fútbol chileno se sigue moviendo a horas de su cierre. Este miércoles Óscar Opazo es quien hace noticia luego que, después de meses de incertidumbre tras dejar Colo Colo, encontrara club.

El Torta fue uno de los primeros jugadores en dejar el Cacique por el terrible centenario que le dieron a los hinchas. Desde entonces se mantenía a la espera de una oferta, pero nunca imaginó que terminaría llegando a un “archirrival” de su gran amor.

El lateral fue anunciado este miércoles en su nuevo club, el que choca de manera directa con su pasado. Y es que ahora vestirá los colores del principal clásico del cuadro que lo formó.

Óscar Opazo es refuerzo de Everton, el rival eterno de su Santiago Wanderers

Everton da una de las grandes sorpresas del mercado de fichajes del fútbol chileno con la llegada de Óscar Opazo. El Torta le da un giro a su carrera y pasa de jugar en Colo Colo a vestir la camiseta Oro y Cielo.

Óscar Opazo fue anunciando como flamante refuerzo de Everton luego de su salida de Colo Colo. Foto: Everton.

El lateral de 35 años firmó contrato por un año y fue anunciado sin mención alguna a Santiago Wanderers, el archirrival que formó al jugador. En sus primeras declaraciones al club, esto no fue ni tema y todo se enfocó en lo que será su paso por los Ruleteros.

“Me encontré con un grupo muy bueno en lo humano. Ya llevo dos prácticas y me han recibido bastante bien. A medida que pasen los días nos conoceremos“, comenzó señalando.

Óscar Opazo dejó en claro que quedó con la bala pasada después de terminar cortado en Colo Colo. “Quiero jugar lo antes posible, extraño estar dentro de la cancha, ayudar al equipo. Espero que pronto vengan las victorias y ayudar en lo que se pueda“.

El lateral también avisó que puede ayudar en más de un puesto. “Manejo ambos perfiles, puedo darle ese plus al equipo. Tengo experiencia de varios años, puedo ayudar del más chico al más grande y con la disposición a 100“.

“La experiencia, llevo bastante tiempo jugando y eso a los jóvenes les puede servir. Tratar de aportar, ayudar al equipo a sumar de at res para salir de la posición incómoda y aportar el granito de arena“, complementó.

Finalmente, Óscar Opazo le dedicó palabras a los fanáticos de Everton. “Al hincha y la directiva, voy a dar el 100. Vengo respetuosamente a tratar de sumar. Me dieron la oportunidad de seguir disfrutando del fútbol y eso fue importante para tomar la decisión. Espero retribuir la confianza que me dieron con buen juego, triunfos y saliendo del fondo“.

¿Cuáles fueron los números de Óscar Opazo en Colo Colo?

Óscar Opazo ya es refuerzo de Everton luego de haber disputado un total de 229 partidos oficiales con Colo Colo. En ellos aportó con 10 goles y 13 asistencias en los 17.171 minutos que acumuló dentro de la cancha.