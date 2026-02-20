Pronósticos Manchester City vs Newcastle: el tropiezo del Arsenal y una oportunidad de oro para los Ciudadanos

RedGol te otorga los pronósticos deportivos destacados para apostar en Manchester City vs Newcastle en la jornada 27 de la Premier League.

Manchester City recibirá a Newcastle United en la fecha 27 de la Premier League, en un partido determinante para la temporada inglesa: Arsenal igualó inesperadamente con Wolverhampton Wanderers y los Ciudadanos ya dependen de sí mismos para superarlos y quedarse con el título. El equipo de Pep Guardiola está a cinco puntos de los Gunners, con un partido menos y un enfrentamiento ante los de Mikel Arteta programado para abril.

Las Urracas llegan con tres triunfos consecutivos entre todas las competiciones, incluido el 6-1 ante Qarabag FK en la UEFA Champions League, resultado que dejó la serie prácticamente sentenciada en el primer duelo. Sin embargo, están en deuda cuando visitan el Etihad Stadium: no han ganado en sus últimas 21 visitas ligueras a este rival y perdieron las 16 más recientes.

En la previa del partido, nuestro especialista te ofrece tres pronósticos destacados para que consideres antes de apostar en la Premier League.

Pronósticos para apostar en Manchester City vs Newcastle

Ambos equipos anotarán: Si + Total de goles: Más de 2.5 1.80 Anotará en cualquier momento: Omar Marmoush 2.20 Tiros de esquina de Manchester City: Más de 3.5 + Tiros de esquina de Newcastle: Más de 3.5 1.86

Señales claras de partido abierto entre City y Newcastle

En tres de los últimos cinco partidos de Manchester City, ambos equipos marcaron y se superaron los dos goles totales.

El patrón de “ambos anotan” y “más de 2.5 goles” también se repite con frecuencia en Newcastle United: en sus últimos seis partidos se registró esa misma tendencia.

Ambos equipos anotarán: Si + Total de goles: Más de 2.5 – 1.80 en bet365

Marmoush, el arma secreta de Guardiola ante Newcastle

Pep Guardiola tendrá una carta especial para el duelo ante las Urracas: en sus dos últimas localías frente a Newcastle United, Omar Marmoush anotó cinco goles. En la semifinal de la EFL Cup, disputada hace 15 días, el egipcio marcó dos tantos en la primera media hora y, un año antes, el 15 de febrero de 2025 por la jornada 25 de la liga inglesa, había firmado un hat-trick en apenas 33 minutos del primer tiempo.

Anotará en cualquier momento: Omar Marmoush – 2.20 en bet365

Dos fábricas de tiros de esquina se cruzan en la Premier

En 12 de sus 13 partidos como local en la actual Premier League, Manchester City superó los tres córners a favor. Además, es el tercer equipo con mayor promedio de saques de esquina en casa, con 6,77 por encuentro.

Newcastle United encabeza la lista de los equipos que más tiros de esquina ejecutan como visitante. Con un promedio de 6,38 por partido, superó los tres córners en 11 de sus 13 salidas.

Tiros de esquina de Manchester City: Más de 3.5 + Tiros de esquina de Newcastle: Más de 3.5 – 1.86 en bet365

Cuotas en Manchester City vs Newcastle

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Historial de Manchester City vs Newcastle: últimos partidos