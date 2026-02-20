En la playa de Cachagua en la comuna de Zapallar en la región de Valparaíso, este próximo 22 de febrero se vivirá la segunda versión del Run and Sand by Caja Los Andes, con distancias muy amigables para que todos los que quieran participar no tengan excusas y se inscriban.

Familias, padres e hijos, amigos y vecinos en las distancias de 3K y 7K, en la playa de Cachagua en la localidad de Zapallar en la región de Valparaíso.

Run and Sand llega a Zapallar

Esta segunda versión Run and Sand by Caja Los Andes, se correrá el próximo domingo 22 de febrero en Cachagua, un evento deportivo, familiar y de cuidado al medio ambiente, los humedales y los océanos, dado que todos los desechos y basura que se han reciclado en las distintas activaciones realizadas en la previa en las limpiezas de las playas por los cientos de voluntarios, todo lo reciclado es reutilizado para crear las medallas que recibirán los participantes.

La tercera fecha del verano del 2026, se volverá a correr en la localidad y balneario de Cachagua el 22 de febrero con distancias de 3k y 7K, está segunda edición reafirma el compromiso de la Ilustre Municipalidad de Zapallar de tener un evento de calidad y que convoque a todos los Zapallarinos a realizar y motivarse por el deporte entre amigos y familia en el hermoso balneario de Cachagua.

Retiro de kits

El retiro de los kits de competencia podrán ser retirados en la Parque de La Paz en Zapallar los dias viernes 20 y sabado 21 de febrero en horario de 11:00 a 18:00 hrs.