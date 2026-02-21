Rosario Central de Vicente Pizarro sí que sorprendió a sus hinchas, ya que anunciaron que el histórico Marco Ruben vuelve al club y es nuevo refuerzo 2026.

Los Canallas si bien cayeron en su último encuentro ante Talleres, pasa por un momento dulce. El regreso de Ángel Di María le ha dado otro aire al club y en el 2025, fueron campeones luego de ser los líderes de la tabla anual. El título fue muy polémico y resistido por el resto del fútbol argentino.

El nuevo compañero de Vicente Pizarro

Ya en este 2026 se había unido al proyecto de Rosario Central el chileno Vicente Pizarro. Luego de muy buenas campañas en Colo Colo, el Vicho fue convencido por Jorge Almiron para cruzar la Cordillera de los Andes y vivir su primera aventura en el extranjero.

Los Canallas jugarán la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y para estar a la altura de las circunstancias, la dirigencia decidió dar un golpe que ni el más fanático de los hinchas se habría imaginado: el regreso de uno de sus mayores ídolos.

En esta jornada Rosario Central anunció que Marco Ruben saldrá del retiro y que será nuevo jugador del club. Sí, el delantero de 39 años que había dejado de jugar a fines del 2024, comenzará lo que es su ¡sexto ciclo en el club! De hecho, ya había colgado los botines también en 2022.

“No es una vuelta, nunca me fui”, dijo el propio Ruben en un video subido por los Canallas. El delantero es el máximo goleador del club en la era profesional, con 106 tantos en 282 partidos. Debutó en el 2004 en Central y además, también jugó en River Plate, Villarreal, Dinamo Kiev y en la selección argentina.

De esta manera, Vicente Pizarro suma a un compañero de lujo para seguir adelante en su aventura en el fútbol argentino. El Canalla será uno de los equipos más atractivos y que de seguro dará que hablar en la Copa Libertadores 2026.