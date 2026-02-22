Si en el primer juego de la temporada 2026 en Liga de Primera, una cincuentena de hinchas de Universidad de Chile provocaron gravísimos incidentes que destrozaron asientos de la galería sur del Estadio Nacional, en su vuelta a Ñuñoa ante Limache, se repitieron estos hechos.

Producto de estas acciones, el Tribunal de Disciplina de la ANFP determinó el cierre de ese sector para este encuentro, y para los dos siguiente como local, ante Universidad de Concepción y Deportes La Serena, sólo podrán estar allí mujeres, niños y tercera edad.

Pero lejos de mostrar arrepentimiento, la barra “Los de Abajo” redobló la apuesta. Es que en el mejor momento de la U en el duelo con Limache no tuvieron mejor idea que paralizar el encuentro para provocar nuevos incidentes.

Nuevos incidentes de hinchas de la U tras castigo

Todo ocurrió en el minuto 72 del encuentro en Ñuñoa, donde la barra brava azul ubicada en el codo norte, comenzó a lanzar fuegos artificiales en cantidades industriales, que obligaron al árbitro Fernando Véjar a detener el encuentro por hasta seis minutos.

No conforme con esto, los “hinchas” de la U exhibieron un cartel dirigido hacia el archirrival Colo Colo, en la previa a la edición 199 del Superclásico, el cual rezaba “Pedreros siempre fue un funeral“, para luego entonar cánticos que bordeaban la xenofobia y el racismo.

Lo más lógico es que el árbitro del lance ante Limache ponga en su informe oficial estos incidentes, los que provocarán una nueva citación a Azul Azul al Tribunal de Disciplina, con el riesgo inminente de que reciban nuevos castigos que perjudiquen a la institución que tanto dicen amar.

Lo llamativo es que al final del juego, Carabineros ingresó al codo norte del Estadio Nacional para requisar los elementos “de animación” y tomar detenidos a fanáticos.

Carabineros entró a la hinchada de la U de Chile tras el empate con Limache (Photosport)

¿Cuándo vuelven a jugar los azules?

Por la quinta jornada del Campeonato Nacional, Universidad de Chile enfrentará la edición 199 del Superclásico ante Colo Colo en el Estadio Monumental, el domingo 1 de marzo desde las 18:00 horas.

Así están en la Tabla de Posiciones