No hay caso con Universidad de Chile. Desde que el argentino Francisco Meneghini es su entrenador, no conocen de triunfos. Un reflejo de este complejo momento es el empate que logró como local en el Estadio Nacional a Deportes Limache por 2-2.

Mientras Javier Altamirano (27′) y Nicolás Ramírez (54′) le daban la ventaja al Romántico Viajero, tanto Daniel Castro (4′) como Yerko González (85′) pusieron la paridad definitiva para los “cerveceros” que si bien no serán líderes, se mantienen invictos.

Un mal resultado para la U que cae peligrosamente en la Tabla de Posiciones, pues apenas suma tres empates en cuatro fechas y coquetea riesgosamente con la parte baja de la clasificación; al contrario de Limache, que está a nada de los ahora líderes.

¿Cómo queda la Tabla de Posiciones en Liga de Primera?

Producto de esta igualdad, Universidad de Chile se queda en el 12° puesto con tres puntos, muy cerca de caer a la zona de descenso si se dan ciertos resultados la próxima fecha.

Por su parte, el cuadro “cervecero” no será puntero, pero salta al tercer lugar con ocho unidades en la Tabla de Posiciones, y está a uno de los líderes Huachipato y Colo Colo. Sigue invicto en el torneo junto con Ñublense.

¿Cuáles son sus próximos partidos?

Por la quinta jornada en Liga de Primera, Deportes Limache jugará como local ante los acereros en el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández de Quillota, el sábado 28 de febrero a las 18:00 horas.

Mientras que Universidad de Chile buscará salir de su incómoda posición en la Tabla de Posiciones nada menos que en el Superclásico del fútbol nacional, cuando visite a Colo Colo en el Estadio Monumental, el domingo 1 de marzo a la misma hora.

