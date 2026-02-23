Es tendencia:
Universidad de Chile

Lucas Assadi enciende la ilusión de U de Chile para el Superclásico: ¿Qué dijeron los exámenes?

El volante volverá a los entrenamientos con cuidados, de manera de estar presente el domingo en el Monumental.

Por Cristián Fajardo C.

Lucas Assadi se fue con vendas en el tobillo del Estadio Nacional.
© Cristián Fajardo / RedgolLucas Assadi se fue con vendas en el tobillo del Estadio Nacional.

Universidad de Chile llega con mucha presión al Superclásico del domingo, donde debe visitar a Colo Colo en el estadio Monumental, por la quinta fecha de la Liga de Primera 2026.

Luego de cuatro partidos sin saber de triunfos, los dirigidos por el técnico Francisco Meneghini necesitan con urgencia sumar victorias, donde justo enfrentan a su archirrival.

Por lo mismo, uno de los grandes problemas era saber de la actualidad de Lucas Assadi, quien salió lesionado en el encuentro ante Deportes Limache, por lo que el jugador tuvo que ser sometido a exámenes.

Esto determinaron que el volante sufrió un esguince grado 1, pero en la U están optimistas de una rápida recuperación del formado en casa: ¿Estará en el Superclásico?

Lucas Assadi fue atendido en la cancha del Estadio Nacional tras un esguince de tobillo. Foto: Cristián Fajardo / Redgol.

Gonzalo Fouillioux cuenta la gran verdad de Lucas Assadi en U de Chile

Assadi entrenará desde el miércoles con la U

Lucas Assadi salió lesionado en el compromiso ante Limache, luego de un golpe al enfrentar a Joaquín Montecinos, lo que lo obligó a dejar la cancha del Estadio Nacional al entretiempo.

Fue el medio Emisora Bullanguera quienes pudieron confirmar los detalles de los exámenes, lo que dan una alentadora noticia para los hinchas azules con miras al duelo en el Monumental.

“Assadi sufrió un esguince grado 1, calmando los nervios en la U ad portas de un nuevo Superclásico contra Colo Colo y la llave nacional de la Copa Sudamericana ante Palestino“, explicaron.

“En ese contexto, Assadi deberá tomar reposo por un par de días, volviendo a las prácticas a partir del miércoles y quedando disponible para disputar el duelo ante Colo Colo en el estadio Monumental el próximo domingo 1 de marzo”, finalizaron.

Mira el video de Assadi:

