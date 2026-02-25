Universidad de Chile animará un nuevo Superclásico ante Colo Colo. Los Azules no vienen bien, lo que hace que Pedro “Heidi” González no sea muy optimista en su análisis.

El Bulla no suma triunfos con Francisco Meneghini, llevando cuatro fechas sin celebrar. Además de los malos resultados, el rendimiento futbolístico preocupa a los hinchas antes de visitar el Estadio Monumental. Los Albos por su parte, suman tres victorias consecutivas.

El pesimismo de Heidi González

Pedro Heidi González es el tercer máximo goleador de Universidad de Chile con 121 anotaciones. Fue protagonista de varios Superclásicos, celebrando ante Colo Colo tanto en Macul como en Ñuñoa. Por eso, es voz autorizada para explicar cómo se viven estos duelos.

ver también “Cancha muy difícil pero…”: Matías Zaldivia le toca la oreja a Colo Colo previo al Superclásico con la U

“Los entrenamientos de la semana ya eran diferentes. La gente iba a hacer arengas y las prácticas eran muy especiales. Era un partido ‘mago’, se daban con todo. Sobre todo ir a jugar al Monumental; nosotros nos preparábamos bien porque teníamos jugadores importantes que llevaban el peso del equipo y eso te daba confianza”, indicó a Bolavip.

La U no viene bien y el Heidi sabe que los Albos corren con ventaja. “Sí, Colo-Colo es favorito. Yo dije antes de Palestino que si no ganaban o no hacían una buena presentación, el clásico se les iba a poner cuesta arriba. Hoy estamos en esa situación: un equipo sin fútbol claro y sin la mística que tenía la U el año pasado. Eso me preocupa bastante, más con la ausencia de (Lucas) Assadi”, explicó.

FUTBOL/DESPEDIDA PEDRO GONZALEZ PARTIDO AMISTOSO PEDRO GONZALEZ SALUDA A LOS COMPANEROS Y RIVALES EN SU PARTIDO DE DESPEDIDA. 21/12/2006 SANTIAGO, CHILE. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Publicidad

Publicidad

Universidad de Chile tiene dos encuentros muy importantes por delante: ante Colo Colo y Palestino por Copa Sudamericana. González cree que si Paqui Meneghini no consigue resultados pronto, tendrá que armar sus maletas.

“La U es un equipo con una caja de resonancia importante que pide resultados. Él tuvo tiempo para trabajar y yo creo que debería dar un paso al costado porque ya… de hecho, tiene el peor inicio de campeonato como técnico, peor que (Salvador) Capitano. Seguramente le van a meter presión y va a tener que irse“, cerró.

En resumen:

Colo Colo llega como favorito tras sumar tres triunfos consecutivos antes del Superclásico.

llega como favorito tras sumar antes del Superclásico. Pedro Heidi González , tercer goleador histórico azul, criticó el rendimiento bajo Francisco Meneghini .

, tercer goleador histórico azul, criticó el rendimiento bajo . Universidad de Chile acumula cuatro fechas sin ganar en el presente campeonato nacional.

Publicidad