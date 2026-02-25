Matías Zaldivia vuelve a encontrarse con Colo Colo en el Estadio Monumental. El defensor regresa a la Ruca a disputar el Superclásico con la camiseta de la U de Chile, lo que lo tendrá como uno de los principales protagonistas de la jornada.

El zaguero ya no es bienvenido en el recinto de Pedrero luego de haber cruzado la vereda al archirrival. En su historial suma una derrota y el histórico triunfo que cortó la mala racha del elenco estudiantil, uno que todavía no olvida.

Este miércoles el defensor azul conversó con los medios de comunicación y fue consultado por lo que será el duelo en la Ruca. Y ahí, más que tomarlo con calma, lanzó una picante declaración para calentarlo todo.

Matías Zaldivia no le teme: clara amenaza de la U a Colo Colo para el Superclásico

Este fin de semana la U sale a buscar un triunfo de oro para cortar su mala racha en la Liga de Primera. Ante Colo Colo, en el Superclásico y en el Estadio Monumental, el Bulla intentará sacarse las balas y hay uno que sueña con volver a celebrar ante el Cacique.

Matías Zaldivia calentó el Superclásico entre Colo Colo y la U asegurando que ganarán. Foto: Photosport.

Matías Zaldivia habló en conferencia de prensa y adelantó lo que será el compromiso de este domingo 1 de marzo desde las 18:00 horas. “Muy tranquilo, como todos los Superclásicos“, comenzó señalando.

El zaguero enfatizó en que tienen claro que sus hinchas necesitan más que nunca una victoria y no hay mejor momento para conseguirla. “Sabemos que son partidos muy importantes, que la gente nuestra está ilusionada en conseguir los tres puntos de visitantes“.

Pero fue tras ello que Matías Zaldivia lanzó una provocadora frase para calentar el Superclásico ante Colo Colo. “Sabemos que es una cancha muy difícil pero que se puede“.

“Ya lo hicimos“, señaló para recordar la victoria del elenco estudiantil en 2024 y que acabó con la maldición azul en la Ruca. “Tenemos plena confianza de que lo vamos a volver a hacer el domingo“.

Matías Zaldivia le pone picante al Superclásico entre Colo Colo y la U de este fin de semana. El zaguero quiere volver a celebrar ante su ex equipo y así sacar del fondo a un Romántico Viajero que no sabe de victorias en 2026.

¿Cuáles son los números de Matías Zaldivia en la U?

Previo al Superclásico con Colo Colo, Matías Zaldivia ha logrado disputar un total de 109 partidos oficiales con la camiseta de la U. En ellos ha aportado con 11 goles y 4 asistencias en los 9.425 minutos que acumula dentro de la cancha.

