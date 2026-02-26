Colo Colo entrenó este jueves y sorprendió a todos al parar antes que en cualquier otra fecha su formación. Ante la importancia del Superclásico con la U de Chile, Fernando Ortiz decidió poner a prueba al Cacique y lo hizo con una sorpresa: sacando a un titular para darle su lugar a un suplente.

El técnico del Eterno Campeón ha ido sacando conclusiones de lo que ha visto en el inicio de la Liga de Primera. El mediocampo ha sido uno de los temas luego de que el miércoles sacara a Arturo Vidal para permitir el ingreso de Álvaro Madrid, pero en esta jornada hubo otra modificación.

El King regresó al equipo titular del Cacique, lo que dejaba en duda la aparición del ex Everton. No obstante, ahora fue otro el perjudicado y tuvo las explicaciones del caso directamente del DT.

Álvaro Madrid y Tomás Alarcón se pelea una camiseta de titular en Colo Colo ante la U

La pelea por una camiseta de titular en Colo Colo se encendió este jueves. Álvaro Madrid está presionando con todo para entrar entre los estelares, dejando a Tomás Alarcón como la gran duda para enfrentar a la U en el Superclásico 199.

Álvaro Madrid entrenó como titular en Colo Colo reemplazando a Tomás Alarcón. Foto: Photosport.

Fue el periodista Cristián Alvarado quien reveló los detalles de la situación en Los Tenores de Radio ADN. “La única duda es el mediocampo porque comenzó esta práctica con Álvaro Madrid por sobre Tomás Alarcón“.

El reportero albo explicó parte del rol que tuvo el ex Everton, al que Fernando Ortiz parece estar buscándole un lugar luego de haberlo probado por Arturo Vidal el miércoles. “Estuvo por la derecha del mediocampo”, enfatizó.

La situación deja a Tomás Alarcón como el gran perjudicado, pero el propio técnico le dio sus razones. “Comenzó con Álvaro Madrid y en la parte final con Tomás Alarcón. Antes que finalizara todo, termina la práctica y se junta con Alarcón, conversando y realizando algunos gestos de movimientos“.

De esta forma, el Eterno Campeón espera por los entrenamientos de este viernes y sábado para saber quién jugará en el mediocampo. Entre tres nombres han ido rotando sus puestos y será Fernando Ortiz quien tenga la última palabra.

Colo Colo sigue trabajando con todo para lo que será el Superclásico frente a la U de Chile este domingo 1 de marzo desde las 18:00 horas. Álvaro Madrid se quiere meter entre los titulares, pero Arturo Vidal y Tomás Alarcón pelean para quedarse.

¿Cuáles son los números de Tomás Alarcón en la temporada 2026?

Previo al Superclásico, Tomás Alarcón ha logrado disputar un total de 4 partidos oficiales con Colo Colo en la temporada 2026. En ellos no tiene goles ni asistencias y alcanza los 305 minutos dentro de la cancha.

En resumen, Colo Colo puede tener novedades en su formación por…

La irrupción de Álvaro Madrid: El volante ex Everton se ha convertido en la gran “amenaza” para los estelares del mediocampo albo. Tras probarlo en lugar de Arturo Vidal el miércoles, Fernando Ortiz lo utilizó este jueves en la posición de Tomás Alarcón , moviéndolo hacia la derecha del campo.

El volante ex Everton se ha convertido en la gran “amenaza” para los estelares del mediocampo albo. Tras probarlo en lugar de Arturo Vidal el miércoles, Fernando Ortiz lo utilizó este jueves en la posición de , moviéndolo hacia la derecha del campo. Tomás Alarcón bajo la lupa: El volante de contención fue el principal “perjudicado” en el ensayo de hoy, perdiendo su lugar durante gran parte de la práctica. Sin embargo, al finalizar el entrenamiento, el técnico Fernando Ortiz sostuvo una charla privada con él, realizando gestos técnicos sobre movimientos específicos, lo que sugiere que la pelea por el puesto sigue abierta.

El volante de contención fue el principal “perjudicado” en el ensayo de hoy, perdiendo su lugar durante gran parte de la práctica. Sin embargo, al finalizar el entrenamiento, el técnico con él, realizando gestos técnicos sobre movimientos específicos, lo que sugiere que la pelea por el puesto sigue abierta. Incógnita hasta el final: A diferencia de otras semanas donde el XI se definía temprano, la titularidad del mediocampo se decidirá en los entrenamientos de viernes y sábado. La disputa es clara: la experiencia y despliegue de Alarcón frente a la presión y frescura que está ofreciendo Álvaro Madrid en las prácticas.

