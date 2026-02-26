Ya está todo listo para lo que será el Superclásico 199 del fútbol chileno. Este domingo 1 de marzo desde las 18:00 horas, Colo Colo recibe a la U de Chile en un duelo que ya tiene árbitros confirmados.

El encuentro, que puede dejar al Cacique en la cima o al Bulla cortando su mala racha, esperaba para conocer a los jueces encargados de impartir justicia. Y si bien en los últimos días se había revelado al principal, todavía faltaba saber quiénes serían los otros.

Sin embargo, este jueves la ANFP finalmente confirmó a los asistentes, el cuarto árbitro y hasta al VAR que estará en el Estadio Monumental. Una decisión que ambos clubes miran atentamente ante las polémicas que han sufrido en el inicio de la temporada.

Colo Colo y la U ya conocen a los árbitros para el Superclásico

El Superclásico del fútbol chileno entre Colo Colo y la U está cada vez más cerca. El derbi criollo se prepara para un nuevo cruce entre el Cacique y el Bulla en el Estadio Monumental, donde ambos elencos buscarán llevarse los tres puntos.

Cristian Garay será el árbitro principal del Superclásico entre Colo Colo y la U. Foto: Photosport.

Este jueves la ANFP confirmó a los árbitros que estarán presentes en la cancha principal de la Ruca. Ahí se ratificó a Cristián Garay como el juez principal, pero no fue lo único.

Publicidad

Publicidad

Pero lo que se desconocía hasta ahora era quiénes lo acompañarían en el Superclásico. Miguel Rocha y Claudio Urrutia serán los jueces asistentes, dejando a Franco Jiménez como el cuarto.

ver también “Hacerlos…”: el aviso de Francisco Meneghini y la U a Colo Colo previo al Superclásico

Finalmente está la cabina del VAR, la que dio que hablar en los cruces anteriores entre Colo Colo y la U. Mathias Riquelme estará a cargo de la tecnología y Alejandro Molina lo seguirá en el AVAR.

Con esto, queda todo listo para lo que será el encuentro en el Estadio Monumental. Ambos clubes ruegan para que el arbitraje no sea protagonista y así se pueda vivir un duelo sin polémicas.

Publicidad

Publicidad

Colo Colo y la U ya conocen a los árbitros que serán parte del Superclásico del fútbol chileno. La Liga de Primera se viste de gala para un duelo que puede dejar hasta a un técnico cesante.

Así están Colo Colo y la U en la tabla de la Liga de Primera 2026

ver también ¿Nueva polémica? La razón de la salida de Arturo Vidal de la titularidad en Colo Colo ante la U

En resumen, los árbitros y VAR para el Superclásico entre Colo Colo y la U serán…

Nómina arbitral completa: Tras la ratificación de Cristián Garay como juez central, la ANFP confirmó a Miguel Rocha y Claudio Urrutia como asistentes, mientras que Franco Jiménez cumplirá el rol de cuarto árbitro en el Estadio Monumental.

Tras la ratificación de como juez central, la ANFP confirmó a Miguel Rocha y Claudio Urrutia como asistentes, mientras que Franco Jiménez cumplirá el rol de cuarto árbitro en el Estadio Monumental. Control tecnológico en el VAR: La cabina, que ha sido foco de críticas en clásicos anteriores, estará liderada por Mathias Riquelme y asistida por Alejandro Molina (AVAR). Ambos tendrán la responsabilidad de evitar las polémicas que marcaron los últimos enfrentamientos entre albos y azules.

La cabina, que ha sido foco de críticas en clásicos anteriores, estará liderada por y asistida por Alejandro Molina (AVAR). Ambos tendrán la responsabilidad de evitar las polémicas que marcaron los últimos enfrentamientos entre albos y azules. Tensión institucional: La designación ocurre bajo una mirada atenta de ambas directivas, debido a las quejas por errores arbitrales en el inicio del torneo. El arbitraje llega bajo presión, considerando que el resultado del domingo 1 de marzo (18:00 horas) podría definir el liderato para Colo Colo o la salida del técnico en la U.

Publicidad