Universidad de Chile no logra que salga el sol en la nube negra que lo acompaña en la Liga de Primera 2026, donde en cuatro fechas no han sabido de triunfos con Francisco Meneghini.

Por lo mismo hay una presión mayor para este domingo, cuando deban enfrentar a Colo Colo, en el Superclásico en el estadio Monumental, donde alertan de una baja para los azules.

Después de conocer la formación de Paqui en la U, a muchos les quedó una duda en el ingreso de Marcelo Morales por sobre Felipe Salomoni, donde adelantaron una razón por el cambio.

Fue Coke Hevia quien detalló que el lateral argentino está tocado, por lo mismo se le dio la gran oportunidad al Chelo Morales, incluso por sobre el juvenil Diego Vargas.

Felipe Salomon regresó ante Limache, luego de dos fechas fuera por suspensión. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Felipe Salomoni tocado en la U antes del Superclásico

Fue en el programa Pauta de Juego donde analizaron la arriesgada jugada de Universidad de Chile como titular en el Superclásico, con Marcelo Morales de estelar, luego de no ser citado para ponerse a punto en lo físico.

“Si juega mal o le pasa algo, esperemos que no, pone a Vargas, porque Salomoni está tocado, no se sabe si puede jugar”, explicó el ex actor en su comentario de la U.

En esa misma línea, alerta sobre Morales, con quien asegura han sido muy duros, pero ahora hay que tener consideración por lo que puede pasar en el Monumental.

“Me gustaría decir, como salen la notas para perjudicar al jugador, cuántos kilos pasados, ahora decir que está 10 puntos. No juega hace muchísimo”, explicó.

