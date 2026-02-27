El director técnico campeón de la Liga de Primera 2025, Esteban González, está lejos de sonreír con una copa nuevamente. Es que tras dejar Coquimbo Unido y unirse al Querétaro, las cosas no le han salido tal y como quiere. Precisamente, los Gallos Blancos marchan en la posición número 14° de la Liga MX y solo han conseguido una victoria al mando del chileno.

En seis fechas del torneo mexicano, el ‘Chino’ lleva un triunfo, dos empates y tres derrotas, lo que lo mantienen con cinco unidades y dentro de los últimos puestos de la tabla que reune a los 18 mejores clubes mexicanos. Aunque hoy tendrá una auténtica prueba de fuego y podrá ver nuevamente la victoria.

A las 22:00 horas (de Chile) el Querétaro enfrentará al último de la tabla, Santos Laguna, ex equipo de Bruno Barticciotto, quienes hoy se encuentran últimos en el torneo con solo una unidad. Por lo que es una oportunidad inmejorable para que Esteban González sume su segundo triunfo y empiece a alejarse de la zona baja.

ver también Por hechos de violencia en Guadalajara: reprograman partido de Esteban González en la Liga MX

De ganar, los Gallos Blancos no solo se alejarían de los últimos puestos, sino que también estarían a solo dos unidades de meterse en los playoffs del torneo, por lo que las aspiraciones de los hinchas podrían cambiar de buena manera y respaldar el trabajo de González.

Otro factor que también pone en ventaja al Querétaro en este partido es la localía, que además fue justamente el lugar donde consiguieron la primera victoria en esta temporada.

¿Cómo va Esteban González en la Liga MX?

En seis partidos oficiales con el Querétaro, Esteban González se respalda del “proceso” antes que de las victorias. Ya que solo ha conseguido un triunfo y fue por 2 a 0 ante el León el 7 de febrero.

Publicidad

Publicidad

ver también Jesse Lingard, el bombazo de Corinthians que inquieta a Coquimbo y la UC en Copa Libertadores

Esa fue la única vez que los Gallos Blancos se quedaron con los tres puntos, ya que también registran dos empates (contra Pumas y Pachuca) y tres derrotas (Tijuana, Chivas de Guadalajara y Atlético San Luis). Entonces de ganar hoy ante Santos Laguna, serán puntos valiosos para lo que queda de torneo.

Los próximos partidos del Querétaro

Además del encuentro de hoy ante Santos Laguna, Esteban González tiene tres grandes desafíos en las próximas fechas. La primera será la visita ante Monterrey el miércoles 4 de marzo, luego recibir al América el domingo 8 y visitar a Tigres el viernes 13 del mismo mes. Sumado al partido pendiente que tienen ante Juárez, válido por la fecha 7 del Clausura mexicano.

Esteban González fue campeón con Coquimbo Unido en 2025Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport)

Publicidad