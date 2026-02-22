Preocupación ha generado los hechos de violencia en México. Esto principalmente en la ciudad de Guadalajara y que se han extendido durante toda la jornada de este domingo 22 de febrero. Lo que ha afectado incluso al chileno Esteban González.

Según reporta el medio Milenio todo comenzó con un amplio operativo de la policía. Lo que terminó con la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’. El sujeto era catalogado como el fundador y máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El hombre de 59 años era catalogado como el narcotraficante más peligroso y más buscado del mundo. Incluso Estados Unidos ofrecía 15 millones de dólares por su captura. En el operativo, que contó con apoyo de contingente desde Washington, además se consigna la muerte de otros siete narcotraficantes y tres soldados heridos.

Esto generó diversos hechos de violencia en Guadalajara. Las imágenes se viralizaron de inmediato en redes sociales con puntos críticos como el aeropuerto de la ciudad y hospitales. Esto obligó a las autoridades a la activación del código rojo por lo que se viven minutos de alta tensión.

¿Qué pasó con Esteban González?

El team es que el fútbol no está ajeno a este tipo de crisis y desde las autoridades mexicanas se decidió suspender la fecha de este domingo. Lo que afectó directamente a Esteban González que tenía todo listo para dirigir el partido del Querétaro ante Juárez.

“El partido será reprogramado con fecha y hora por definir”, informaron desde la Liga BBVA México. Por lo que tampoco hay certeza de cuándo se retomará el campeonato al menos en Guadalajara. Además también se suspendieron los partidos del fútbol femenino entre Chivas y América, y del ascenso entre Tlaxcala vs Tapatío. El tema es que ahora se pone en duda el partido internacional que tenía planificado México ante Islandia este miércoles.

Cabe consignar que el equipo del “Chino” González se ubica 14° con cinco unidades en seis partidos disputados. De momento solo ha ganado un partido y busca repetir el rendimiento que consiguió con Coquimbo en 2025.

