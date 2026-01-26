Colo Colo lo tuvo en los planes, aunque finalmente se decidió por Matías Fernández Cordero, mientras que también estuvo a punto de jugar para las órdenes de su ex técnico de Coquimbo Unido en el Querétaro de México. Las referencias son para Francisco Salinas, lateral derecho que continúa en el puerto.

Y, al menos por ahora, saborea el dulzor de quien siente que tomó la decisión correcta. Los aurinegros vencieron a la Universidad Católica en la tanda de penales y se quedaron con la Supercopa en el estadio Sausalito. “Estamos viviendo algo muy lindo con la gente y la familia”, dijo Salinas en TNT Sports.

“Nos toca disfrutar para lo que viene. Gracias a dios se nos dio el triunfo”, apuntó el Coreano en la entrevista que le concedió al periodista Gastón Fauré. El seleccionado chileno parece haber estirado su buen 2025 al inicio de este año. Evidentemente se posicionó de otra manera en la élite del fútbol chileno.

Francisco Salinas tuvo otra razón para celebrar en Coquimbo Unido. (Martin Thomas/Photosport).

En pleno jolgorio, Salinas dejó algunas rápidas reflexiones en torno a mantenerse en el Barbón. “Empecé un año muy lindo, gracias a dios tomé la decisión de quedarme y mira cómo salió”, manifestó el carrilero derecho que registra pasos por Unión San Felipe y Unión La Calera.

Coquimbo Unido celebra otro título. (Andres Pina/Photosport).

Francisco Salinas cambia el chip de Colo Colo y México: firme en Coquimbo Unido

Para Francisco Salinas, la opción de Colo Colo no podrá ser en este mercado de fichajes y tampoco se dio la posibilidad de pasar a México. Por el momento, su decisión ha tenido buenos resultados. “Salimos campeones. Todo muy bien”, expuso el Coreano.

Hasta ahora, la competencia de Salinas es con Dylan Escobar, lateral derecho formado en el cuadro coquimbano que regresó tras un año a préstamo en la Universidad Católica. Otro marcador de punta que lucha por un lugar es Lukas Soza, quien no estuvo citado en la Supercopa.

Dylan Escobar jugó un año en la Católica a préstamo y volvió a Coquimbo Unido. (Felipe Zanca/Photosport).

Así las cosas, por lo pronto los aurinegros deben afinar detalles para el difícil debut que tendrán en la Liga de Primera 2026: será el 31 de enero como visitante de la Universidad de Concepción, monarca de la Primera B, a contar de las 20:30 horas.

