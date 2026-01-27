Es un hecho que Deportes Limache recibirá a Colo Colo en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso el sábado 31 de enero a las 12 del mediodía con una disposición de las autoridades que en la interna del cuadro Tomatero ven como un perjuicio. Así lo manifestó el presidente de la institución, César Villegas.

“Es por eso, Colo Colo tiene tres campeonatos este año. Este es un partido atractivo, para la gente y el público que le gusta el deporte. No perder ese foco. Sabemos todos las situaciones que han pasado de violencia en los estadios”, manifestó Villegas en El Almanaque de Florete.

El empresario agregó que “por eso dijimos, si son 200, ponemos 250 guardias. Si hay que amentar las medidas de control de seguridad, también. Queremos doblarles la mano a los mal llamados hinchas y que asista público local y visita”. Una manera de darle fuerza a su propuesta de tener a los fanáticos del Cacique.

Todo eso está en materia de evaluaciones todavía, según contó Villegas. “Hicimos una nueva directiva de funcionamiento para resguardar y cumplir a cabalidad el espectáculo y que estuviera el público visita. No tenemos respuesta, pero se estaría manteniendo 8 mil personas de público local. Eso es muy dañino y nos perjudica”, destapó el dirigente.

César Villegas visitó el Almanaque de Florete. (Captura YouTube).

“Somos un club que viene en crecimiento, pero llevar 8 mil personas a Playa Ancha nos complica bastante. Nuevamente demostramos que la delincuencia nos está ganando. Si no somos capaces de desarrollar un espectáculo como antes, con hinchas locales y visitantes, le estamos dando el favor a los mal llamados hinchas que asisten a hacer desmanes”, expresó César Villegas en el diálogo con Paulo Flores.

Publicidad

Publicidad

En el duelo de Colo Colo vs Limache de 2025 quedaron varios registros como este. Y no, el problema no es la hinchada de Limache. (Photosport).

Tuvo más en ese análisis lapidario. “Hoy pagamos las consecuencias los hinchas apasionados. Lo que más busco es que la familia vuelva al estadio. Bajamos a 12 mil personas. Si nos dan eso, serían 6 mil para Colo Colo y 6 mil para nosotros“, reveló César Villegas. Todo es una gestión en vías de resolverse.

ver también ¿Llega a Colo Colo? La última exigencia de Limache para vender a Daniel Castro

Presidente de Deportes Limache pide tener 6 mil hinchas de Colo Colo en la primera jornada

El deseo de César Villegas de ver a Deportes Limache recibir a Colo Colo con hinchadas de ambos clubes todavía no está confirmado. Es más, parece que no le darán en el gusto al empresario, a pesar de que la fanaticada del Tomate Mecánico no tiene antecedentes violentos.

Publicidad

Publicidad

“La hinchada de Limache es muy familiar, es una invitación a disfrutar un espectáculo deportivo. Es decir, Colo Colo donde vaya de visita no podrá llevar su público. No podemos limitar a la gente de un espectáculo deportivo o les estamos dando la razón a los delincuentes”, argumentó con tono desafiante.

Villegas agregó que “lo más probable es que las entradas se agoten. La gente de Colo Colo está muy expectante. Nosotros hemos hecho todos los esfuerzos para hacer el espectáculo con público local y visitante. Ponen en la palestra que está El Derby, pero eso es el día domingo. Esto es el sábado. Si empezamos ahora a poner limitancias al fútbol, qué nos queda después”.

Daniel Castro volverá a cruzarse con Fernando de Paul. (Andres Pina/Aton Chile).

Publicidad

Publicidad

“Necesitamos transparentar por qué no quieren. Mejorarlo. Limpiarlo. Veamos la lista negra, pongamos filtros, pongamos sensores digitales. Todo. Es un costo altísimo. Demostremos que se puede hacer un partido con público local y visita. Limache lo pudo hacer, invirtió equis monto, pero lo sacaron adelante y no pasó nada más que los resultados deportivos”, sentenció César Villegas. Sí, con muchos tintes de candidato en su manera de expresarse.