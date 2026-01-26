Colo Colo preparará esta semana para debutar en el torneo nacional, con el objetivo de lavar las heridas de lo que pasó en el 2025 en el centenario, un año para el olvido en el Monumental.

Para eso Fernando Ortiz preparará la escuadra titular para enfrentar a Deportes Limache y no será tan complicado elegir al 11, debido a que salieron jugadores titulares, hay suspendidos y lesionados.

Emigraron Lucas Cepeda, Vicente Pizarro y Alan Saldivia, se lesionaron Cristián Zavala y Marcos Bolados y suspendidos están Javier Correa y Javier Méndez. Por eso, pareciera que hay una sola duda.

Correa no estará en la primera fecha por suspensión

El 11 titular de Colo Colo ante Limache

Ortiz espera utilizar en la ofensiva a un jugador juvenil, por lo que el puesto lo pelean los únicos punteros que van quedando en el plantel: Leandro Hernández y Francisco Marchant.

Dejará de lado la línea de tres en el fondo, que usó en dos ocasiones durante la pretemporada, y jugará con un 4-3-3 que más parecerá 4-4-2 ante la ausencia de delanteros, pues Aquino es más volante que delantero.

Publicidad

Publicidad

ver también Lesión de Cristián Zavala es más grave de lo esperado: se pierde hasta el Superclásico

Quien tiene pinta de empezar de titular es Arturo Vidal, quien en la pretemporada fue desde el inicio en los tres encuentros disputados en Uruguay. En esta oportunidad, jugará de mediocampista.

De esta manera, Colo Colo jugaría ante Limache con Fernando De Paul; Matías Fernández, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Erick Wiemberg; Tomás Alarcón, Felipe Méndez y Arturo Vidal; Claudio Aquino, Maxi Romero y Marchant o Hernández. Ortiz tampoco tiene mucho más…