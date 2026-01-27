La U de Chile ha tenido una pretemporada complicada para una de sus figuras. Justo cuando estaba llamado a ratificar su lugar, Gabriel Castellón sufrió una lesión que lo ha mantenido en duda para el debut del Bulla en la Liga de Primera 2026.

El portero, que llegara al club gracias a Gustavo Álvarez, ahora debe convencer a Francisco Meneghini de que es el indicado para cuidar el arco azul. Sin embargo, su lucha se vio frenada por una importante lesión que lo marginó del amistoso con Universitario el fin de semana recién pasado.

Los hinchas estaban atentos a las novedades respecto al caso del meta, especialmente porque Cristopher Toselli no se vio bien en Perú. Y este martes llegaron noticias muy importantes, ya que estará listo para ponerse los guantes.

Buenas noticias: Gabriel Castellón le da un respiro a la U para el debut

Gabriel Castellón hace celebrar a la U después de días de mucha incertidumbre. El portero lamentó un desgarro que lo dejó afuera de los amistosos pero del que se recuperó a tiempo para poder jugar en el estreno oficial en 2026.

Gabriel Castellón está listo para volver al arco de la U. Foto: Photosport.

Según reveló la tarde de este martes el periodista Felipe Labbé en Sportscenter de ESPN, el arquero está listo para volver. “La molestia lo tenía en cuidados, no viajó a Lima. El cuidado era pensando en que podía estar al inicio de la temporada“, comenzó señalando.

Tras ello, el reportero confirmó que está recuperado, aunque no al 100 por ciento. “Nos dicen que va a llegar, entrena no con normalidad pero sí a la par y esté en condiciones de ser de la partida“.

De hecho y en esa misma línea, el periodista azul avisó que estará considerado para el duelo con Audax Italiano. “Lo que nos dicen hoy es que está a disposición“.

Ahora está en manos de Francisco Meneghini el definir quién será el titular para el primer partido oficial del año. Cristopher Toselli está en condiciones de jugar y viene con ritmo, pero el ex Huachipato por ahora ha sido el titular en los últimos años.

Gabriel Castellón hace celebrar a la U y le da tranquilidad para el debut en la Liga de Primera 2026. El Romántico Viajero recupera a tiempo a su arquero para así enfocarse en sumar de a tres a toda costa.

¿Cuáles son los números de Gabriel Castellón en la U?

En su paso por la U de Chile, Gabriel Castellón ha logrado disputar un total de 78 partidos oficiales. En ellos ha dejado su arco en cero en 30 ocasiones y ha recibido 69 goles en los 6.976 minutos que acumula bajo los tres palos azules.