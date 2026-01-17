La U de Chile ha comenzado sus trabajos con miras a su primer partido del 2026. El Romántico Viajero enfrentará a Racing este domingo y lo hará con un importante ausente en sus filas.

Los primeros días de entrenamiento del elenco estudiantil al mando de Francisco Meneghini han sido intensos, al punto de que han dejado una lesión lamentable. Y es que Gabriel Castellón, uno de los titulares, no podrá jugar contra la Academia.

El portero se preparaba para sumar minutos contra el elenco argentino, pero la última práctica le dejó un problema no menor. De hecho, su suplente se frota las manos para tomar la portería en las próximas semanas.

Gabriel Castellón es baja en la U por una importante lesión

El arco de la U tendrá movimiento para el inicio del 2026. Gabriel Castellón no pudo terminar el último entrenamiento luego de sufrir una grave lesión, la que lo dejará afuera del amistoso contra Racing este domingo 18 de enero desde las 19:00 horas.

Gabriel Castellón sufrió una importante lesión y será baja en la U. Foto: Photosport.

Así por lo menos lo reveló Emisora Bullanguera, donde señalaron que el portero regalón de Gustavo Álvarez sufrió un desgarro. Esto genera preocupación en los hinchas, que esperaban verlo un año más firme bajo los tres palos.

“El oriundo de Valparaíso sufrió una lesión muscular en su cuádriceps derecho en las prácticas previo a la Academia“, señalaron en el citado medio en las últimas horas.

La situación obliga a Francisco Meneghini a mover las cosas para el amistoso de la U con Racing. Cristopher Toselli, que estuvo a nada de irse y terminó renovando hace algunos días, tendrá la oportunidad de tomar la portería azul en el inicio del ciclo de Paqui.

Quedará esperar para ver el parte médico oficial y así saber cuánto tiempo estará el ex Huachipato fuera de las canchas. La idea es que pueda volver antes del arranque de la Liga de Primera a fin de mes, donde ruegan esté recuperado.

La U pierde a Gabriel Castellón para el amistoso con Racing y le dará la oportunidad a Cristopher Toselli. El Romántico Viajero se sigue preparando para el estreno en 2026, donde necesita sumar confianza después del mal cierre de año 2025.

¿Cuáles fueron los números de Gabriel Castellón en la U?

Gabriel Castellón es baja para el inicio de la temporada 2026 en la U, donde ha logrado disputar un total de 78 partidos oficiales hasta ahora. En ellos ha dejado su arco en cero en 31 ocasiones y ha recibido 69 goles en los 7.016 minutos que ha estado bajo los tres palos.