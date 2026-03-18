En Colo Colo están sumando cada vez más dudas de cara a su debut en la Copa de la Liga. El Cacique no sólo lamenta la baja de Javier Correa por lesión y las molestias de Arturo Vidal, sino que también tiene a otros dos entre algodones.

Además de lo ocurrido con el atacante y los temas de salud del King, al equipo de Fernando Ortiz le dieron malas noticias este miércoles. Esto, ya que Joaquín Sosa y Tomás Alarcón se sumaron a la lista de jugadores que pueden quedar afuera del debut contra Coquimbo Unido.

Mientras el defensor debió abandonar la cancha en el choque con Huachipato, el volante terminó con muchas molestias. Esto ha encendido alarmas en el Estadio Monumental, donde este miércoles se tomaron importantes decisiones al respecto.

Colo Colo puede perder hasta a cuatro titulares para su estreno en la Copa de la Liga

Colo Colo está en alerta ante la larga lista de bajas podría tener para enfrentar a Coquimbo Unido en el inicio de la Copa de la Liga. El Cacique podría perder hasta a cuatro de sus figuras para recibir a los Piratas luego de lo ocurrido en el entrenamiento de este miércoles.

Tomás Alarcón se suma al hospital de Colo Colo previo a la Copa de la Liga. Foto: Photosport.

Según reveló el periodista de Radio Cooperativa, Rodrigo Gómez, en su cuenta de X (ex Twitter), dos se sumaron a los posibles ausentes este fin de semana. “Joaquín Sosa y Tomás Alarcón entrenaron diferenciado“, comenzó señalando.

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El otro nombre que preocupa, aunque no tanto como los estelares, es Javier Méndez. El charrúa, que no ha jugado casi nada, fue parte de los trabajos pero con un detalle no menor. “Practicó normal, pero con un vendaje de sujeción en la rodilla derecha“.

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Eso sí, el reportero albo enfatizó en que el zaguero uruguayo es parte de los que peleando por una camiseta de titular. A él se suman otros como Erick Wiemberg, Matías Fernández Cordero, Claudio Aquino y Leandro Hernández.

Habrá que esperar para ver cómo avanzan las cosas en los próximos días para saber si es que podrá contar con alguno o si todos quedarán al margen. Esto, considerando que Fernando Ortiz ha sostenido un equipo en las últimas fechas para poder estar en la cima del torneo.

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Colo Colo ruega para no perder a tantas figuras para el estreno en la Copa de la Liga frente a Coquimbo Unido. El Cacique no lo pasa bien y ahora podría sumar importantes problemas par aun duelo clave.

¿Cuándo debuta Colo Colo en la Copa de la Liga?

A la espera de aclarar sus dudas, Colo Colo entrena para comenzar de la mejor manera la Copa de la Liga. El Cacique hará su estreno en el torneo este sábado 21 de marzo cuando reciba a Coquimbo Unido a partir de las 18:00 horas.

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En resumen, Colo Colo…

Alerta roja por bajas titulares: Colo Colo arriesga perder hasta a cuatro figuras estelares para el estreno ante Coquimbo Unido. A la ya confirmada lesión de Javier Correa y las molestias de Arturo Vidal , este miércoles se sumaron Joaquín Sosa y Tomás Alarcón , quienes debieron entrenar de forma diferenciada debido a problemas físicos arrastrados tras el duelo con Huachipato.

Colo Colo arriesga perder hasta a para el estreno ante Coquimbo Unido. A la ya confirmada lesión de y las molestias de , este miércoles se sumaron , quienes debieron entrenar de forma diferenciada debido a problemas físicos arrastrados tras el duelo con Huachipato. Preocupación en la enfermería alba: Según informó el periodista Rodrigo Gómez (Radio Cooperativa), el defensor uruguayo Javier Méndez —quien asoma como el reemplazo natural ante las bajas en la zaga— también genera dudas. Aunque practicó con el grupo, lo hizo con un vendaje de sujeción en su rodilla derecha , lo que evidencia que no está al 100% físicamente.

Según informó el periodista Rodrigo Gómez (Radio Cooperativa), el defensor uruguayo —quien asoma como el reemplazo natural ante las bajas en la zaga— también genera dudas. Aunque practicó con el grupo, lo hizo con un , lo que evidencia que no está al 100% físicamente. Obligación de rotar el esquema: Ante este escenario crítico, Fernando Ortiz se verá forzado a modificar la base que lo llevó al liderato de la Liga de Primera. Jugadores que han perdido terreno, como Erick Wiemberg, Matías Fernández Cordero y Claudio Aquino, asoman ahora como las principales cartas para parchar un equipo que llega muy mermado al inicio del nuevo torneo nacional.

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