Colo Colo ha encontrado por fin una base para poder soñar en grande esta temporada. El Cacique es líder de la tabla de posiciones de la mano de un rendimiento colectivo impecable y que ha permitido la irrupción de figuras, como es el caso de Lautaro Pastrán.

El extremo llegó como refuerzo para el 2026 y, después de un larga adaptación, comenzó a sumar minutos hasta ser titular y pieza clave en la Liga de Primera. El presente del Eterno Campeón ilusiona a los hinchas y fue el propio 10 albo quien explicó las razones para que esto ocurra.

Con su aparición como estelar en los triunfos post Superclásico con la U, el chileno-argentino es voz autorizada para explicar el alza del Cacique. Eso sí, lo que más destacó que es, más allá de rendimientos, es el físico y el hambre de este equipo el que los tiene en la cima.

Lautaro Pastrán y los detalles del gran momento de Colo Colo

Para Lautaro Pastrán, el buen momento que atraviesa Colo Colo se debe a más que los resultados. El extremo se refirió a lo que está viviendo el Cacique en el torneo y aseguró que hay puntos por los que se han permitido soñar en grande.

Lautaro Pastrán aseguró que este Colo Colo vuela y tiene hambre de gloria. Foto: Photosport.

En conversación con De fútbol se habla así de DSports el 10 albo explicó que uno de los fuertes es la preparación que han tenido para aguantar el 2026. “Este equipo físicamente está muy preparado“, señaló.

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A ello, Lautaro Pastrán le agregó el nuevo rol que ha tenido Arturo Vidal en el nuevo esquema de Fernando Ortiz. “Tenemos jugadores con trayectoria como Arturo que es un líder dentro de la cancha”.

Eso no fue todo, ya que el extremo enfatizó en que el grupo está muy enfocado en levantar el título. “Como equipo, somos un grupo joven que tenemos esa hambre de andar bien y lograr un campeonato en este Colo Colo“.

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Finalmente, Lautaro Pastrán avisó que está más que cómodo en el Estadio Monumental y hará lo posible por quedarse. “Mi objetivo principal es que a fin de año nos podamos sentar con los dirigentes, evaluar y poder seguir en este club“.

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Habrá que ver si es que el chileno-argentino puede seguir demostrando un buen nivel y así ayudar al Eterno Campeón a pelear el torneo. Esto, mientras deja en la banca a un Claudio Aquino que sigue sin convencer y pierde cada vez más terreno.

Lautaro Pastrán deja en evidencia la ilusión de Colo Colo de poder ser campeón al final de la temporada. El Cacique hoy mira a todos desde lo más alto de la tabla de posiciones y deberá sostenerse en la punta si quiere lograr su objetivo en 2026.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

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En resumen, Colo Colo y Lautaro Pastrán…