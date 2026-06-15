El elenco charrúa se estrena en Miami ante el elenco árabe por el Grupo H de la Copa del Mundo, en un duelo clave de rivales directos.

Llegó el día. Marcelo Bielsa se vuelve a reencontrar con una Copa del Mundo tras 16 años de espera y este lunes será el estreno de Uruguay ante Arabia Saudita en el certamen planetario.

El Loco, fiel a su estilo, analizó el estreno de la Celeste en el Mundial 2026 y señaló que, como siempre, pondrá un equipo ofensivo e intenso ante la tienda de Medio Oriente.

“La forma en que jugamos no tiene ningún secreto. Tratamos de elaborar la salida, la posesión, tratamos de atacar con mucha gente, tratamos de jugar más en el campo rival, de recuperar rápido la pelota y de tener una buena relación entre la posesión y el peligro que creamos“, dijo el ex DT de Chile.

“Tiene el condimento que es el primer partido, y en esta serie de tres enfrentamientos, resolver positivamente ese primer encuentro es muy importante. Es el primer paso de un camino que, de ninguna manera, se puede imaginar como simple”, agregó Bielsa.

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La formación de Uruguay vs Arabia Saudita

Marcelo Bielsa, metódico como siempre, tiene lista la formación en su cabeza para el estreno de Uruguay ante Arabia Saudita en Miami.

Como es habitual, el Loco pondrá un equipo pensando en atacar al equipo rival, donde una de las sorpresas es la posición de Federico Valverde, quien irá como volante ofensivo por el sector derecho y no por el centro.

Federico Valverde es la figura de Uruguay. (Photo by Julian Finney/Getty Images)

De esta forma, el once uruguayo es con Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo; Federico Viñas y Darwin Núñez.

¿Dónde ver en vivo el partido de Uruguay vs Arabia Saudita por el Mundial 2026?

El partido entre Uruguay y Arabia Saudita, válido por el Grupo H del Mundial 2026, se jugará este lunes 15 de junio a partir de las 18:00 horas en Miami.

El encuentro lo podrás seguir en Chile por diferentes alternativas, puesto que irá a través de Chilevisión, Disney+ y DSports.