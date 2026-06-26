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Mundial 2026

Uruguay vs. España y Cabo Verde vs. Arabia: Minuto a minuto definición Grupo H Mundial 2026

En Guadalajara y Houston, se definirá la zona más pareja de la Copa del Mundo, pues todos tienen opciones de clasificar a 16° de final. ¡Acompáñenos!

Por Alfonso Zúñiga

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Uruguay y España en el duelo atractivo del Grupo H en Mundial 2026.
© Getty ImagesUruguay y España en el duelo atractivo del Grupo H en Mundial 2026.

El Grupo H se convirtió en una de las zonas más parejas de todo el Mundial 2026. Tanto es así que para esta última fecha, en los duelos de Uruguay con España y Cabo Verde con Arabia Saudita, todos tienen opciones de clasificar a 16° de final.

En la ciudad mexicana de Guadalajara, la escuadra de Marcelo Bielsa está obligada a ganar para avanzar. Mientras que el peor escenario para los hispanos, es decir, con una derrota, caerá al tercer puesto de su zona y aún así pasaría de ronda.

Cosa distinta a Uruguay y España es lo que ocurre en el duelo a jugarse en Houston. Sólo la victoria le sirve tanto a Cabo Verde como a Arabia Saudita para avanzar en el Mundial 2026. Un empate los elimina a ambos de la competición.

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¿Cómo está la Tabla de Posiciones del Grupo H?

Sigue el minuto a minuto entre Uruguay y España:

TODOS LOS OJOS PUESTOS EN ÉL

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Lamine Yamal, la esperanza de presente y futuro en España (Getty Images)

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ASÍ FUE EL ÚLTIMO PARTIDO DE URUGUAY EN EL MUNDIAL 2026

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ASÍ FUE EL ÚNICO TRIUNFO DE ESPAÑA EN EL MUNDIAL 2026

Tras la sorpresiva igualdad sin goles ante Cabo Verde, el cuadro europeo resurgió ante Arabia Saudita y la goleó en Atlanta por 4-0, con el primer gol de LAMINE YAMAL en la historia de los Mundiales de Fútbol...

LA TABLA DE POSICIONES DEL GRUPO H

A la espera de que comience esta última fecha del Grupo H, así está la clasificación...

# PAÍS PUNTOS PJ PG PE PP GF GC DIF
1 España 4 2 1 1 0 4 0 4
2 Uruguay 2 2 0 2 0 3 3 0
3 Cabo Verde 2 2 0 2 0 2 2 0
4 Arabia Saudita 1 2 0 1 1 1 5 -4

LOS ÁRBITROS DE CABO VERDE vs. ARABIA SAUDITA

Para el duelo en Houston por el Grupo H el juez central será el francés François Letexier, secundado por sus compatriotas Cyrill Mugnier y Mehdi Rahmouni. Los sudafricanos Abongile Tom y Zakhele Siwela son el cuarto y quinto árbitro, respectivamente.

En el VAR se ubican el italiano Marco Di Bello, el francés Willy Delajod y el estadounidense Joe Dickerson.

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LOS ÁRBITROS DE URUGUAY vs. ESPAÑA

El duelo en Guadalajara será dirigido por el estadounidense Ismail Elfath, secundado por sus compatriotas Corey Parker y Kyle Atkins. El cuarto y quinto juez son los costarricenses Juan Calderón y Juan Carlos Mora.

Mientras que en el VAR estarán la nicaraguense Tatiana Guzmán, el estadounidense Armando Villarreal y el qatarí Khamis Al Marri.

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¡FORMACIÓN TITULAR DE CABO VERDE!

El técnico Pedro Leitão Brito "BUBISTA" confirmó su 11 estelar para ir por su primera victoria en la historia en los Mundiales y la clasificación a 16° de Final...

Vozinha en el arco; Wagner Pina, Pico Lopes, Diney Borges y João Paulo en defensa; Kevin Pina, Ryan Mendes, Deroy Duarte, Jamiro Monteiro y Willy Semedo en mediocampo; Dailon Livramento en delantera.

¡FORMACIÓN TITULAR DE ARABIA SAUDITA!

El griego Giorgios Donis confirmó su 11 inicial para buscar la clasificación ante Cabo Verde en Houston...

Mohammed Alowais en el arco; Saud Abdulhamid, Abdulelah Alamri, Hassan Altambakti y Nawaf Bu Washl en defensa; Nasser Al-Dawsari, Mohamed Kanno y Abdullah Alkhaibari en mediocampo; Salem Al-Dawsari en creación; Feras Albrikan y Sultan Mandash en delantera.

¡FORMACIÓN TITULAR A URUGUAY!

Marcelo Bielsa se juega su última carta en el Mundial 2026 y confirma su 11 titular para enfrentar a España en Guadalajara...

Fernando Muslera en el arco; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathias Olivera y Juan Manuel Sanabria en defensa; Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur y Federico Valverde en el mediocampo; Agustín Cannobio, Darwin Núñez y Maximiliano Araújo en delantera.

¡FORMACIÓN TITULAR DE ESPAÑA!

Luis De la Fuente confirmó su 11 estelar para enfrentar a Uruguay en Guadalajara...

Unai Simón en el arco; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella en defensa; Rodri, Mikel Merino, Alex Baena y Pedri en el mediocampo; Lamine Yamal y Mikel Oyarzábal en delantera.

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SE ACERCA UNA DEFINICIÓN DE INFARTO

El Grupo H del Mundial 2026 tendrá una doble jornada donde TODO puede ocurrir...

URUGUAY y ESPAÑA se enfrentarán en el Estadio Akron de Guadalajara.

CABO VERDE y ARABIA SAUDITA harán lo propio en Houston.

¡Acompáñenos!

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