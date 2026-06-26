Uruguay vs. España y Cabo Verde vs. Arabia: Minuto a minuto definición Grupo H Mundial 2026

En Guadalajara y Houston, se definirá la zona más pareja de la Copa del Mundo, pues todos tienen opciones de clasificar a 16° de final. ¡Acompáñenos!

El Grupo H se convirtió en una de las zonas más parejas de todo el Mundial 2026. Tanto es así que para esta última fecha, en los duelos de Uruguay con España y Cabo Verde con Arabia Saudita, todos tienen opciones de clasificar a 16° de final.

En la ciudad mexicana de Guadalajara, la escuadra de Marcelo Bielsa está obligada a ganar para avanzar. Mientras que el peor escenario para los hispanos, es decir, con una derrota, caerá al tercer puesto de su zona y aún así pasaría de ronda.

Cosa distinta a Uruguay y España es lo que ocurre en el duelo a jugarse en Houston. Sólo la victoria le sirve tanto a Cabo Verde como a Arabia Saudita para avanzar en el Mundial 2026. Un empate los elimina a ambos de la competición.

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¿Cómo está la Tabla de Posiciones del Grupo H?

Sigue el minuto a minuto entre Uruguay y España: