La Roja de Europa quedó en deuda y sale a enfrentar a los Saudís obligada a ganar para tener chances de clasificar. Sigue todos los detalles junto a RedGol.

España y Arabia Saudita chocan en el Mundial 2026 en un partido clave para ambos. La Roja de Europa llega en deuda después de un amargo debut en el torneo y espera responder a su chapa de candidato a la Copa del Mundo ante unos Saudíes que van por la sorpresa.

Luego del sorpresivo empate sin goles frente a Cabo Verde, al conjunto europeo le han dado sin piedad en todo el planeta. Es por ello que, de la mano de Lamine Yamal y sus figuras, esperan despertar para así demostrar que de verdad pueden dar la pelea poro el título.

España vs Arabia Saudita, Mundial 2026: formaciones y relato en vivo del partido

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