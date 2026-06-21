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Mundial 2026

España vs Arabia Saudita, Mundial 2026 – Resultado, minuto a minuto y dónde ver el partido

La Roja de Europa quedó en deuda y sale a enfrentar a los Saudís obligada a ganar para tener chances de clasificar. Sigue todos los detalles junto a RedGol.

Por Jp Viluñir Silva

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España y Arabia Saudita chocan en el Mundial 2026.
© Gemini IAEspaña y Arabia Saudita chocan en el Mundial 2026.

España y Arabia Saudita chocan en el Mundial 2026 en un partido clave para ambos. La Roja de Europa llega en deuda después de un amargo debut en el torneo y espera responder a su chapa de candidato a la Copa del Mundo ante unos Saudíes que van por la sorpresa.

Luego del sorpresivo empate sin goles frente a Cabo Verde, al conjunto europeo le han dado sin piedad en todo el planeta. Es por ello que, de la mano de Lamine Yamal y sus figuras, esperan despertar para así demostrar que de verdad pueden dar la pelea poro el título.

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UN DEBUT INESPERADO

España llegó al Mundial siendo uno de los principales candidatos, pero en su estreno terminó sellando un empate sin goles ante la humilde Cabo Verde que dejó una ola de críticas que esperan silenciar esta tarde.

¡UN CANDIDATO EN DEUDA!

¡Muy buenos días! Nos volvemos a encontrar para traerte toda la emoción del choque entre España y Arabia Saudita por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. La Roja de Europa viene de un opaco empate sin goles y que levantó serias dudas sobre si son realmente candidatos a ser campeones. Todos los detalles de la jornada los podrás seguir ia continuación.

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