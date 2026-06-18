La Roja deja atrás a su auspiciador actual para recibir a uno que no estaba en los planes de nadie. Aseguran que será casi el doble en inversión.

La camiseta de Chile cambia y lo hace con un acuerdo millonario, pero que no estaba en los planes de nadie. La Roja termina su contrato con adidas y se prepara para una nueva de la mano de una marca que ya se ha hecho notar tanto en el país como en el continente: Marathon.

En las últimas horas se conoció que la dirigencia de la ANFP, aún cuando no se ha hecho la separación con la Federación de Fútbol de Chile, abrochó el vínculo con la empresa ecuatoriana por varios millones y bonos que pueden aumentar aún más el botín.

El actual acuerdo con adidas consideraba una inversión de 3 millones de dólares al año. A ello se sumaba un royalty de 30% y un bono cercano a los 590 millones si es que se lograba clasificar al Mundial 2026. Pero según revelaron, estos montos quedarán chicos comparados a los que se ofrecieron ahora.

Marathon apuesta en grande por Chile: casi el doble de lo que pagaba adidas

Chile se prepara para la llegada de una nueva marca de camisetas para el proceso que se viene. La Roja afina los últimos detalles del acuerdo con Marathon, el que trae varios millones para los bolsillos de la ANFP.

Chile no seguirá con adidas y sus camisetas estarán a cargo de Marathon. Foto: Photosport.

Según reveló La Tercera, la propuesta que provocó el quiebre con el anterior auspiciador puede llegar al doble de lo que se estaba ganando. En específico, el citado medio señaló que “la empresa que a nivel local viste a Huachipat y Unión Española, por ejemplo, pagará US$ 5 millones al año por confeccionar la ropa deportiva“.

Este acuerdo, que comenzará a regir desde enero del 2027, también tiene un bono gigante si es que Chile logra clasificar al próximo Mundial en 2030. Este sería cercano a los mil millones de pesos, una cifra enorme para motivar a un equipo que lo pasó mal en las últimas eliminatorias.

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Como si eso fuera poco, el centenario del Mundial 2030 puede permitir que la lista de clasificados le quede a disposición a nuestro país. Eso sí, esto aún debe quedar definido en la Conmebol, en una decisión que se espera esté definida después de la cita planetaria que se lleva a cabo en Norteamérica por estos días.

Habrá que ver qué tiene que decir Pablo Milad sobre esta decisión. Al ser un vínculo para el próximo año, donde ya no será presidente, los hinchas exigen una explicación de una movida que debía estar en manos de la próxima dirigencia.

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Chile deja atrás a adidas para sellar su acuerdo con Marathon para la creación de las camisetas rumbo al Mundial 2030. La Roja está viviendo horas claves sobre el tema, pero con más dudas que certezas con este tradicional manejo que tienen en la ANFP.

Los próximos partidos de Chile

Chile espera por el acuerdo para estrenar su nueva camiseta mientras. Por ahora, la roja se enfoca en la próxima fecha FIFA de septiembre, donde enfrentará a Canadá el día 26 y a Estados Unidos el 29 con horario aún por definir.

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En resumen, Chile y Marathon