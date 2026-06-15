En las últimas horas se conoció que el ex ayudante de Jorge Sampaoli puede tomar la banca del Equipo de Todos. Avisaron que ya está todo avanzado.

Chile sigue buscando técnico para los próximos desafíos y todo indica de que ya hay un nombre definido. Sebastián Beccacece tomo la delantera en la pelea por la banca de la Roja y, según revelaron en las últimas horas, tiene todo listo para firmar.

El ex ayudante de Jorge Sampaoli hoy está enfocado en disputar el Mundial 2026 junto a Ecuador, a la que clasificó con tremendos pergaminos. Sin embargo, las polémicas que ha tenido en su proceso harán que el vínculo termine una vez finalice la cita planetaria, momento en el que el Equipo de Todos lo aseguraría.

Todo esto ocurre luego de las dudas que generó la última gira de la Roja por Europa ante Portugal y República Democrática del Congo. Nicolás Córdova ya no convenció y su futuro estaría sentenciado con el arribo de quien sería el reemplazante oficial de Ricardo Gareca.

Sebastián Beccacece puede pasar de dirigir a Ecuador en el Mundial a la banca de Chile

La búsqueda del nuevo entrenador de la selección chilena parece haber llegado a su final. Sebastián Beccacece asoma con fuerza en el horizonte de la Roja, con la que ya tendría un acuerdo listo para asumir la banca.

Chile puede cambiar la melena de Ricardo Gareca por la de Sebastián Beccaacece. Foto: Photosport.

En la última edición de Círculo Central, Mauricio Israel destapó el bombazo que prepara la ANFP. “Me llega un texto que dice así: hace poco terminó un partido de fútbol en el Mundial. Acaba de perder el partido el futuro técnico de la selección chilena“.

La reacción fue inmediata y el nombre del ex entrenador de la U de Chile salió a la mesa, pero no como opción sino como el elegido. “Más que en el radar, me dan por hecho que Beccacece está listo“, enfatizó el comunicador.

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“Tuvo problemas en Ecuador antes del Mundial, estuvo a punto de irse y se quedará hasta el final del Mundial pero no seguirá. Me han dicho que está listo para ser el nuevo entrenador de la selección“, remarcó.

Habrá que esperar para ver si es que este rumor termina tomando forma. El DT está enfocado en la cita planetaria en la que este domingo debutó con una derrota por la cuenta mínima frente a Costa de Marfil en un duelo en el que, sin duda, mereció más.

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Sebastián Beccacece toma la delantera en la lucha por la banca de Chile. La Roja puede reemplazar la melena de Ricardo Gareca por la del ex ayudante de Jorge Sampaoli, quien ya conoce lo que es trabajar en Juan Pinto Durán después de ser parte de una de las páginas más importantes de nuestra historia.

Los números de Sebastián Beccacece en Ecuador

Sebastián Beccacece suena con fuerza en la banca de Chile luego de haber dirigido 21 partidos oficiales en la selección de Ecuador. En ellos ha conseguido 8 triunfos, 11 empates y 2 derrotas, con 20 goles a favor y 8 en contra.

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En resumen, Chile y Beccacece