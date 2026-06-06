Los sudamericanos viven el fútbol con pasión. Ecuador no es la excepción y todo un continente los apoyará, aunque sea de reojo.

Confederación: Conmebol.

Apodo: La Tri, la Tricolor.

Ranking FIFA: 23°.

Grupo en el Mundial: E (Costa de Marfil, Curazao y Alemania).

¿Cómo clasificó al Mundial?

Ecuador consiguió sus pasajes al Mundial 2026 quedando segundo de las complicadísimas Eliminatorias sudamericanas. Los dirigidos por Sebastián Beccacece aseguraron el paso al Mundial gracias a un empate ante Perú en Lima.

No obstante, su camino estuvo lleno de gloria. Ecuador no perdió un solo partido en casa, además de ganar en dos de sus visitas (ante Bolivia y ante Colombia por 0-1) y empatar cinco veces sin goles en estadios fuera de su país (ante Chile, Perú, Uruguay, Paraguay y Venezuela). Una gran Eliminatoria para un país que puede representar de muy buena manera el fútbol sudamericano este 2026.

Calendario y estadios en los que juega

Costa de Marfil vs. Ecuador (domingo 14 de junio, 19:00 hrs, Lincoln Financial Field, Filadelfia). Transmite: Chilevisión / DirecTV / Disney+.

/ DirecTV / Disney+. Ecuador vs. Curazao (sábado 20 de junio, 20:00 hrs, Arrowhead Stadium, Kansas City). Transmite: Chilevisión / DirecTV / Disney+.

/ DirecTV / Disney+. Ecuador vs. Alemania (jueves 25 de junio, 16:00 hrs. MetLife Stadium, Nueva Jersey). Transmite: Chilevisión / DirecTV / Disney+.

Kilómetros a recorrer en la Fase de Grupos: 3.335 kms. (Filadelfia-Kansas City-Nueva Jersey).

Posibilidades estadísticas según RotoWire:

Pasar la fase de grupos: 22,2%

Llegar a cuartos de final: 15,4%

Llegar a semifinales: 6,7%

Llegar a la final: 2,8%

Ser campeón: 1,2%

Proyección de la IA

Gemini, Inteligencia Artificial de Google, es enfática. Confía plenamente en que Ecuador sorteará la fase de grupos como segunda o tercera y que, incluso, llegará a octavos de final.

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Para la IA, el duelo inicial ante Costa de Marfil será “un empate de alto voltaje”, mientras que en el duelo con Curazao, los dirigidos por Beccacece pasarán factura y la Tri “va a ganar, gustar y golear”. Finalmente, chocarán ante la “aplanadora de Nagelsmann”, lo que se traducirá en una caída peleada.

En dieciseisavos de final, el elenco de la mitad del mundo demostrará que no fue a pasear a Norteamérica y dará cátedra frente a un equipo de similar jerarquía. La bencina se acabará en octavos, donde, tras un cruce con una de las potencias tradicionales, se despedirá en forma digna.

Plantel de Ecuador

Porteros:

– Hernán Galíndez (Huracán)

– Moisés Ramírez (AE Kifisias)

– Gonzalo Valle (Liga de Quito).

Defensores:

– Willian Pacho (PSG)

– Piero Hincapié (Arsenal)

– Joel Ordóñez (Brujas)

– Jackson Porozo (Club Tijuana)

– Félix Torres (Internacional)

– Pervis Estupiñán (AC Milan)

– Yaimar Medina (KRC Genk)

– Ángelo Preciado (Atlético Mineiro)

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Mediocampistas:

– Moisés Caicedo (Chelsea)

– Jordi Alcívar (Independiente del Valle)

– Denil Castillo (Midtjylland)

– Alan Franco (Atlético Mineiro)

– Kendry Páez (River Plate)

– Nilson Angulo (Sunderland)

Delanteros y Extremos:

– Gonzalo Plata (Flamengo)

– John Yeboah (Venezia)

– Enner Valencia (Pachuca)

– Jordy Caicedo (Huracán)

– Jeremy Arévalo (Stuttgart)

– Anthony Valencia (Royal Antwerp)

– Kevin Rodríguez (Unión Saint-Gilloise)

Jugador estrella: Moisés Caicedo

Su CI futbolístico es muy alto. Ecuador basa parte de su juego en la inteligencia táctica de Moisés Caicedo. Surgido de la enriquecida cantera de Independiente del Valle, el nacido en Santo Domingo partió pronto al exterior para instalarse en competencias de renombre. Su condición de figura central de la Tri se justifica por su lectura anticipada. Roba balones con agresividad y administra la posesión bajo máxima exigencia física. Además, asume constantemente el rol de cerebro indiscutido en el planteamiento sudamericano.

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En el Brighton comenzó a ganarse miradas planetarias. El elenco lo cedió a Bélgica antes de entregarle el control de su propio mediocampo. El soberbio nivel que desplegó llegó a revolucionar el mercado británico, y el Chelsea sacó la billetera. Más allá de los vaivenes institucionales en Stamford Bridge, el ecuatoriano logró estabilizarse como estelar inamovible en la exigente Premier League.

Representar a su nación destapó su versión más influyente desde temprano. Debutó como titular con apenas 18 años y logró un hito gigante: ser el primer jugador nacido en este milenio en marcar por Eliminatorias Conmebol. Ese temple lo ratificó en Qatar 2022, donde festejó un gol frente a Senegal exhibiendo una gran personalidad ante los ojos del planeta. Mantiene en sus hombros la ilusión de toda una nación.

Moisés Caicedo es una estrella mundial | Getty Images

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Jugador a seguir: Kendry Páez

Desde hace tiempo que se habla de Kendry Páez como el futuro. Pero, ya es parte del presente. El mediocampista encara el Mundial con la capacidad de convertirse en uno de los elogiados en el equipo de Beccacece. Esa habilidad natural para administrar la posesión, esconder el balón entre rivales y encontrar espacios invisibles para el resto lo hacen un distinto. Junto con esto, en lugar de evidenciar nerviosismo por su edad, utiliza un desvergonzado atrevimiento como su principal herramienta. Su oferta de soluciones y variables en ataque le permitirán a Ecuador tener una cartita bajo la manga.

Es otro de los tantos salidos de la cantera de Independiente del Valle, donde saltó al profesionalismo de manera prematura en torneos de Conmebol. Su nivel sostenido impulsó la llegada a River Plate. En Núñez, el guayaquileño adquirió una madurez competitiva vital. Aprender a convivir con la presión constante de la hinchada y la fricción de la liga argentina le otorgó el roce necesario para llegar con confianza absoluta a Norteamérica.

Con la camiseta tricolor sencillamente destrozó registros estadísticos. El cuerpo técnico confió ciegamente en sus virtudes y le entregó la responsabilidad de conducir la ofensiva en partidos importantes de Eliminatorias. El jugador respondió con creces al anotar frente a Bolivia, transformándose en el goleador más joven en la historia de las Eliminatorias Conmebol. Habiendo asimilado a la perfección la dinámica del plantel estelar, aterriza en el Mundial 2026 preparado para manejar los hilos de su nación y confirmar su enorme valía internacional. Atención billeteras europeas.

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Técnico: Sebastián Beccacece

Asumida su genética bielsista, Sebastián Beccacece es un técnico que le imprime velocidad y entrega a sus elencos. El que no esté dispuesto a correr cada pelota como si fuera la última, no tiene cabida en los equipos del chascón ex ayudante técnico de Jorge Sampaoli.

Pese a que sus equipos pueden ser predecibles y contar con cierta rigidez, Beccacece puede oscilar fácilmente entre un 3-4-3 y un 4-3-3, donde los laterales son una pieza fundamental del engranaje. Por eso es que en Ecuador las cosas se le dan tan bien.

El pelilargo y flaco DT de Ecuador nunca fue futbolista profesional. Su separación de Jorge Sampaoli, en 2016, le permitió llegar a Universidad de Chile, club en el que no tuvo el éxito esperado. No obstante, en Defensa y Justicia, su siguiente escuadra, comenzó a despegar y llegar, incluso, a Europa (donde dirigió al Elche).

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Desde su llegada a Ecuador, simplemente ha pasado la máquina. De hecho, suma una única derrota por los puntos, ante Brasil por la mínima, y fue paradójicamente en su debut. El resto, seis victorias y once empates. Si los pernos están ajustados, Beccacece puede llevar a los de la mitad del mundo muy lejos.

Querido u odiado, Beccacece tiene los resultados a su favor | Getty Images

Posible 11

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Mejor participación de Ecuador en los Mundiales

Ecuador es uno de los países sudamericanos que llegaron más tarde a ser parte de los mundiales. Recién en 2002, los de la mitad del mundo se clasificaron a una Copa del Mundo, cayendo en una especie de “Grupo de la Muerte” con Croacia, México e Italia.

Sin embargo, su mejor participación en un Mundial vino en la edición siguiente. En Alemania 2006, la Tri consiguió poner sus pies en los octavos de final, tras sortear un grupo medianamente complejo, con Alemania (0-3), Polonia (2-0) y Costa Rica (3-0).

Dieron batalla en los octavos de final, pero terminaron eliminados. Un gol solitario de David Beckham, de tiro libre, a los 60′, terminó sacando a los de la mitad del mundo de un Mundial en el que merecieron un poco más.

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Jugador histórico destacado: Antonio Valencia

Antonio Valencia marca un antes y un después definitivo en el fútbol ecuatoriano. Destrozó los límites competitivos para los jugadores de su país. Originario de Nueva Loja, el Toño combinó una potencia física abrumadora con una disciplina táctica intachable, transitando desde la posición de extremo a lateral derecho de enorme velocidad.

Su consolidación en el fútbol europeo representa una escalada de prestigio inédita. Tras llamar la atención en el Villarreal y brillar con el modesto Wigan, su carrera alcanzó proporciones legendarias al firmar por el Manchester United. En la imponente escuadra de Old Trafford no fue un simple jugador de rotación. Bajo la estricta mirada de Sir Alex Ferguson, se transformó en un titular inamovible. Con los Diablos Rojos conquistó la Premier League, levantó la Europa League y recibió el honor supremo de portar la jineta de capitán en el gigante británico. Hazte esa.

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Vistiendo la camiseta de la Tri, su aporte fue el pilar que sostuvo la época de mayor crecimiento del combinado nacional. Lideró desde la cancha a un plantel que se ganó el respeto absoluto en Sudamérica y el mundo, siendo pieza clave en la inolvidable campaña del Mundial 2006. En aquel torneo, su despliegue fue vital para que Ecuador avanzara a los octavos de final. Tras disputar también la edición de Brasil 2014 y rozar el centenar de partidos internacionales, Valencia se retiró dejando un estándar de grandeza difícil de igualar.

El jugador más veloz de Sudamérica… y junto a él, Antonio Valencia | Getty Images

¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de Ecuador?

Hace algunos años, se podría haber dicho que la defensa era uno de los puntos débiles de los ecuatorianos. No obstante, esta Selección tiene su punto de fortaleza principal en los agentes que pisan la retaguardia. Específicamente, Piero Hincapié y Willian Pacho son las dos grandes figuras, instaladas en sus respectivos equipos europeos.

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Otra de sus grandes virtudes viene de la velocidad y verticalidad que le dio el “bielsista” Sebastián Beccacece. El ex DT de la Universidad de Chile y ayudante de Jorge Sampaoli, transformó al equipo de la mitad del mundo en una máquina física que muere con las botas puestas. Esto quiere decir que la idea de plantear partidos en los que se pueble constantemente el ataque y en los que se intenta recuperar rápidamente el balón perdido, son parte de una dinámica y mentalidad que no se transa en Ecuador.

El problema de este planteamiento con prioridad ofensiva es que hay equipos que se le echarán, evidentemente, atrás a los dirigidos por Sebastián Beccacece. Esto quiere decir que si aparece una selección que decida estacionar el autobús en su propia área, esto podría complicar a un elenco que se frustra cuando no consigue dañar.

Otra inminente debilidad, que podría jugarle en contra a los de la mitad del mundo, es la juventud de sus figuras. Si bien en la fase de grupos eso se puede gestionar mejor, entrando a la eliminación directa podría necesitarse de experiencia y mentalidades más acostumbradas a la frustración.

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Datos freak de la Tri

A partir de Alemania 2006, la regla de la FIFA dice que el país organizador es el que disputa el primer partido en el Mundial. Y en todos esos encuentros, casi nunca ha perdido una selección local. Casi, porque en Qatar 2022 fue Ecuador el que dio el batacazo y destruyó la estadística.

Resulta que en la pasada edición de la Copa del Mundo, los cataríes enfrentaron a Ecuador en el duelo inicial en Jor. Allí, los de la mitad del mundo vencieron por 2-0 a los dueños de casa, con dos goles de Enner Valencia.

Los otros dos datos, cortitos, tienen que ver con jugadores. El propio Enner Valencia es el primero, que se transformó en protagonista de varias primeras planas en las Eliminatorias a Rusia 2018, cuando asistió a jugar por la Tri con una orden de arresto emitida.

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Ecuador jugaba ante la Selección Chilena en el Atahualpa y el delantero era titular. En medio del encuentro “fingió” sentirse mal por la altura y tuvieron que trasladarlo en una ambulancia fuera del campo de juego. Esto permitió que se arrancase de la policía, que lo esperaba al borde del campo y que salió persiguiéndolo, con todas las miradas del estadio puestas en este hilarante momento.

Por otro lado, Kaviedes, en Alemania 2006, anotó un tanto en la aplastante victoria de Ecuador por 3-0. El delantero festejó con una máscara de Spiderman que mantenía entre sus shorts. Después, señaló que era un homenaje para Otilino Tenorio, jugador ecuatoriano fallecido un año antes y que soñaba con jugar un Mundial. De cierta forma, ese gol debería contar para ambos.

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¿Qué récords puede romper esta Selección?

Ya le pusieron “El Muro de Berlín”. Es que Ecuador consiguió un hito histórico en Alemania 2006, al jugar el cuarto partido de ese Mundial, la única vez que lo ha logrado. De conseguir en Norteamérica clasificar a octavos, llegará a cinco duelos y tal como muchos ciudadanos de la Federal y la Democrática en 1989, destruirán la muralla que los separaba de ese logro.

Lo otro que puede lograr Ecuador es alinear al jugador más joven de su historia. Esto se conseguirá si Kendry Páez es alineado en el Mundial 2026. Actualmente, ya es el jugador con menos edad en debutar por la Tri en Eliminatorias (y se transformó en el de más corta edad en anotar un gol en toda las clasificatorias de la Conmebol). Con 19 años, el jugador de River Plate parece tener un futuro tremendo por delante.