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Universidad de Chile

Eduardo Vargas completa su mejor racha goleadora desde su prime en 2011 con U de Chile

El estadístico Lucho Reyes comparó los primeros siete meses en distintos clubes, donde ahora se acerca a repetir su mejor versión.

Por Cristián Fajardo C.

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Eduardo Vargas celebró un golazo ante Huachipato.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTEduardo Vargas celebró un golazo ante Huachipato.

Universidad de Chile vive un repunte en la Liga de Primera 2026, donde el gran protagonista ha sido Eduardo Vargas, de quien aseguran está viviendo una temporada que se asimila a su prime en 2011.

El delantero de los azules suma 9 conquistas en la presente temporada, lo que lo tiene como una de las principales de ataque para el técnico Fernando Gago, algo que viven con nostalgia los hinchas.

Esto, porque si se hace la comparación del inicio en los demás equipos, se acerca a su mejor versión de la U de Jorge Sampaoli, en un año donde lo ganaron todo incluso la Copa Sudamericana.

Eduardo Vargas como en sus mejores tiempos en la U. Foto: Felipe Zanca/Photosport

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Eduardo Vargas se acerca a su mejor versión en la U

Así lo señala el estadístico Lucho Reyes, quien en AS Chile, publicó una interesante estadística para comparar el gran momento que vive Eduardo Vargas en Universidad de Chile.

En ese sentido destacan que a sus 36 años Turbomán está viviendo su mejor inicio goleador, que sólo se puede comparar con la temporada 2011 con la camiseta de la U.

En esa oportunidad marcó 11 goles en los primeros siete meses como jugador de Universidad de Chile, mientras que ahora esa sufra va en 9 tantos, sumando el último ante Huachipato.

Si bien esta jornada no estará presente en el duelo ante San Felipe, por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Chile, Vargas vuelve a recuperar el olfato goleador con los azules.

Mira el golazo de Eduardo Vargas:

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