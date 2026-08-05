Tras la victoria ante U Católica se dijo que el local sacó provecho de una cancha blanda por las lluvias, lo que el DT debate con un fuerte comentario.

Deportes Concepción infla el pecho por la campaña de la segunda parte de la temporada en la Liga de Primera 2026, que lo hace escalar en la tabla de posiciones, con una ilusión de una clasificación a copas internacionales.

Por lo mismo, poco a poco dejan atrás los miedos de estar coqueteando con la zona del descenso, ahora esperan afianzar su rendimiento, tal como pasó en la última victoria por 3-0 ante Universidad Católica.

Eso sí, en esa oportunidad se reclamó por el estado de la cancha en el sur del país, teniendo en cuenta la gran cantidad de lluvia, donde había mucho barro y estaba muy blanda, lo que lo daba ventaja a los locales.

“Lo primero es que se está jugado en el estadio Ester Roa, que es una de los estadios más lindo del país, con todo el esfuerzo para mantener la cancha”, comentó el técnico Fernando Díaz a Redgol.

La cancha en Concepción estaba blanda para el duelo ante U Católica. Foto: Eduardo Fortes/Photosport

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Fernando Díaz: “Gana el que juega mejor”

Fernando Díaz hizo un importante llamado a la calma a los hinchas de Deportes Concepción, para acompañarlos paso a paso en el repunte en la tabla de posiciones del torneo.

Por lo mismo, no toma mucha atención a los que dijeron que la victoria de la UC se basó por el estado de la cancha tras los temporales, donde asegura que siempre gana el que juega mejor.

“Sabemos que en el sur llueve, que en el norte hace mucho calor, en el norte con altura cuesta correr, son características especiales de cada ciudad, pero cada jugador saber cómo adaptarse a la altura, el calor, la humedad”, explicó a Redgol.

En ese sentido deja claro que en el fútbol, pese a que hay “canchas con lluvia, siempre no va a ganar el que se acostumbra, gana el que juega mejor con diferentes condiciones. Qué sacas con tener un clima favorable si no juegas bien. Ahora tenemos alma y ojalá la tengamos en las distintas canchas y que nos adaptemos a todo”, finalizó.

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