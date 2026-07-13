Aún no es oficial, pero ya está confirmado: Joaquín Montecinos es fichaje de Deportes Concepción de cara al segundo semestre. El ex seleccionado nacional y los lilas tendrán la misión de salvarse del descenso, hoy antepenúltimos en la tabla de la Liga de Primera.
Fue el mismo entrenador de Concepción, Fernando Díaz, quien diluyó el poco misterio que rondaba sobre el futuro de Montecinos.
“Ya hablé con él. Joaquín es un jugador de trayectoria a pesar de su juventud y nos puede servir. Cuando hay mejores jugadores, hay mejor competencia y eso hace subir los rendimientos individuales“, dijo Nano Díaz.
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El DT agregó que “Joaquín mostró una excelente disposición. Después veremos cómo lo vamos a utilizar en la cancha. Mientras más alternativas tengamos, el nivel futbolístico va a mejorar“.
Montecinos deja Limache y se pone a las órdenes de Nano Díaz en Concepción.
Incluso, Nano Díaz valoró que el atacante conoce lo que es el Conce por dentro y por fuera: “él es de acá y su papá fue símbolo de este club, así que lo debe saber. Además, Deportes Concepción es un equipo conocido en Chile; el que no sepa la importancia y el arrastre que tiene este club, no es del fútbol“.
Cabe recordar que Deportes Concepción viene de derrotar a Deportes Puerto Montt por 2-0, por la última fecha del Grupo H de Copa Chile, sentenciando su clasificación a octavos de final.
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Joaquín Montecinos ha vestido en su carrera las camisetas de Unión Temuco, Deportes La Serena, San Luis de Quillota, Deportes Melipilla, Audax Italiano, Tijuana, Querétaro, O’Higgins y Deportes Limache. Ahora se pondrá la lila de Deportes Concepción.
Resumen:
-Joaquín Montecinos: Ficha por Deportes Concepción para jugar el segundo semestre.
-Liga de Primera: El club marcha antepenúltimo y busca salvarse del descenso.
-Copa Chile: Clasificaron a octavos de final tras derrotar 2-0 a Puerto Montt.