El emotivo y cariñoso mensaje de Nano Díaz a Fernando Gago tras el infarto sufrido por el entrenador de Universidad de Chile.

El entrenador de Deportes Concepción, Fernando Díaz, se dio espacio en medio del partido de Los Lilas frente a Deportes Temuco para enviar sus energías a Fernando Gago, el DT de Universidad de Chile que hace unos días sufrió un infarto.

Fue en el entretiempo del partido válido por Copa Chile, jugado en el estadio Germán Becker, y con el marcador ya sentenciando el 1-1 final, que Nano Díaz dedicó palabras a su colega azul.

“Disculpen, antes que todo quiero mandarle mucha fuerza a Fernando Gago de parte de todos nosotros en Deportes Concepción“, dijo emotivo en la entrevista del entretiempo con TNT Sports.

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El infarto de Fernando Gago en la U

Por otro lado agregó que “segundo, feliz día a todos los papás y a los que no están. Tercero, es un partido duro, pero hemos hecho cosas buenas. Tenemos que se un poquito más contundentes en la parte ofensiva“.

Fernando Gago sufrió un infarto en la U: el saludo y mensaje de Nano Díaz.

Cabe recordar que el pasado jueves 18 de junio los azules derrotaron por 2-0 a O’Higgins, por el duelo que cerró la primera rueda de la Liga de Primera…

Durante esa jornada, Fernando Gago comenzó a sentirse mal. Dirigió igual el partido entre azules y celestes, pero por la noche debió ser trasladado a un recinto asistencial.

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Los dolores en el pecho terminaron siento un infarto agudo al miocardio y el DT debió ser operado de urgencia, ya establa y en proceso postoperatorio de recuperación.

Resumen:

-Fernando Díaz envió apoyo a Fernando Gago tras su infarto agudo al miocardio.

-Fernando Gago sufrió un infarto el 18 de junio tras partido contra O’Higgins.

-Fernando Gago fue operado de urgencia por su infarto y se encuentra estable.