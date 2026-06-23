El Campanil oficializó una de sus primeras modificaciones para el segundo semestre al concretar la partida de un defensor.

El mercado de fichajes de invierno comienza a tomar ritmo y Universidad de Concepciónya confirmó una de sus primeras bajas para la segunda parte de la temporada.

A través de sus redes, el Campanil señaló que Leonel González deja el equipo. “En el contexto de la reorganización de nuestro plantel profesional de cara al segundo semestre, se ha decidido acceder al requerimiento realizado por FBC Melgar para el retorno del jugador Leonel González a su club de origen”.

“Agradecemos a Leonel por defender los colores del Campanil. Le deseamos el mayor de los éxitos en los desafíos que vienen en su carrera profesional y personal. ¡Éxito, Leonel!”, señala la publicación.

El paso de Leonel González en U de Concepción

El futbolista arribó al Campanil en enero de este año y alcanzó a disputar 11 partidos durante la temporada. De ellos, fue titular en nueve oportunidades, completando los 90 minutos en cada uno de esos encuentros.

Sin embargo, también quedó fuera de las convocatorias en cuatro compromisos y no logró registrar goles ni asistencias durante su paso por Universidad de Concepción.

El jugador termina su préstamo con UdeC/Photosport

El presente de UdeC

Universidad de Concepción consiguió el esperado ascenso a la Liga de Primera tras coronarse campeón de la Primera B, luego de finalizar en el primer lugar de la tabla durante la temporada pasada.

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Sin embargo, su regreso a la máxima categoría no ha sido sencillo. Actualmente, el Campanil se ubica en el undécimo puesto de la clasificación, por lo que durante el segundo semestre deberá mejorar su rendimiento para escalar posiciones y acercarse a los puestos que otorgan cupos a competencias internacionales.

En síntesis: