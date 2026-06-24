Los azules tendrán que mover la formación para el encuentro de esta tarde, donde hay importantes nombres que quedaron fuera.

Universidad de Chile enfrentará por cuarta vez a Unión La Calera, a contar de las 19.30 horas, esta vez por la fase de grupos de la Copa Chile 2026, en el estadio Nicolás Chahuán.

Los azules se desplazarán esta jornada a la ciudad del cemento para afrontar el partido, donde tendrán varias bajas en el plantel bullanguero, comenzando por el técnico Fernando Gago.

Pero no sólo eso, porque también tienen una lista nutrida de lesionados, con nombres importantes que se extrañarán en el equipo, llegando a 5 bajas confirmadas.

Se espera que la U repita la formación ante Unión La Calera. Foto: Diego Martin/Photosport

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La U deberá mover la formación titular

Universidad de Chile tendrá que mover su formación esta jornada por una lesión que afecta a Fabián Hormazábal, lo que obligará a reestructurar el once para enfrentar a La Calera.

El lateral tiene un desgarro, que lo mantendrá fuera, al menos, por tres semanas, lo que le abre la puerta a Nicolás Fernández para tomar su lugar dentro de la cancha, tal como pasó ante Santiago Wanderers.

Pero no es el único, porque Matías Zaldivia se mantiene fuera, el jugador confesó que está en la última etapa de recuperación, pero todavía no está listo para volver, menos en la cancha sintética donde ocurrió su lesión.

Por su parte, Charles Aránguiz ni Eduardo Vargas serán parte de la delegación que comandará el ayudante técnico Fabrico Coloccini, donde tampoco aparece Javier Altamirano que tiene pubalgia.