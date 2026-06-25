El jugador de la U afrontó el duelo ante La Calera con el conocimiento de lo que pasó en su país, con dos movimientos que dejaron graves daños.

Fue en la previa del partido en que Universidad de Chile logró un empate por un marcador 3-3 ante Unión La Calera por la Copa Chile, cuando dos terremotos afectaron a Venezuela, con magnitud de 7,2 y 7,5.

En ese sentido, los azules cuentan con Bianneider Tamayo, jugador de esa nacionalidad quien tuvo que afrontar el compromiso en el estadio Nicolás Chahuán, pese a la preocupación de su familia.

Por lo mismo, una vez acabado el partido, de inmediato publicó un mensaje de fuerza para su patria, además por sus cercanos, quienes pasan un horrible momento.

El mensaje que publicó Tamayo una vez que se terminó el partido de la U. Foto: Instagram.

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Tamayo pone sus redes a disposición de Venezuela tras los terremotos

Bianneider Tamayo fue titular en el empate de Universidad de Chile ante La Calera, donde una vez que culminó el encuentro cambió el foco a los dos horribles momentos que sucedieron en ese país.

Por lo mismo, ha estado presente en las redes sociales, especialmente en su cuenta de Instagram, compartiendo mensajes de búsqueda de personas, además de videos como lo que pasó con edificios que quedaron totalmente destruidos.

También ha puesto teléfonos de emergencia, además de centros de acopio de ayuda, de manera de ser un canal para los necesitados en este momento en Venezuela.

Algo donde ha recibido el apoyo de los hinchas de Universidad de Chile, mientras mira a distancia la lamentable situación con los dos terremotos que golpearon muy firme a su país.

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