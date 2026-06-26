El ex defensor inglés le dedicó importante alabanzas al delantero en medio de su gran cita planetaria que está realizando con Brasil.

La selección de Brasil ente este Mundial 2026 ha sabido ir de menos a más. Tras iniciar empatando ante Marruecos, el equipo de Carlo Ancelotti pudo vencer a Haití y Escocia, logrando clasificar por diferencia de gol como líderes del Grupo C.

Dentro del amplio abanico de jugadores que tiene la canarinha, sin lugar a duda que hay un jugador que ha podido destacar por sobre todos. Hablamos de Vinícius Júnior, quien se ha matriculado con cuatro goles y una asistencia en esta cita planetaria.

Uno que salió a destacar lo que está haciendo el delantero del Real Madrid fue Rio Ferdinand. El ex defensor del Manchester United y de la selección inglesa alabó en redes sociales al delantero, asegurando que desde que el arrebataron el Balón de Oro ha tenido que batallar bastante.

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Ferdinand destaca el gran Mundial 2026 de Vinícius Júnior

El inglés afirmó que “Vini está aquí, en el Mundial, y ha pasado por unos años difíciles. Desde que no ganó el Balón de Oro, un premio que sigo pensando que debería haber ganado, las cosas han sido complicadas para él”.

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“Nadie piensa realmente en cuánto puede afectar eso a un jugador. Cuando sientes que mereces conseguir algo y no sucede, a veces te golpea y es difícil superarlo. Creo que eso es lo que le ha pasado. No ha habido mucha simpatía hacia él. En realidad, nunca suele haberla para las grandes estrellas ni para los futbolistas en general”, agregó.

Vinícius Júnior ya lleva cuatro goles y una asistencia en este Mundial 2026. | Foto: Getty Images.

En ese sentido, el ex defensor sostuvo que “en los tres primeros partidos del torneo, Vinícius ha dado un paso al frente. Ya suma cuatro goles y una asistencia, y está a solo un tanto de Messi, que lidera la clasificación de goleadores. Si Brasil quiere ganar este Mundial, va a ser fundamental. Si él no rinde, Brasil no gana. Así de importante es para esta selección”.

“Tiene goles, tiene asistencias y es una amenaza constante. Empieza a parecerse al Vinícius que vimos con la camiseta del Real Madrid hace uno o dos años. Y eso es peligroso para todos los demás y una gran noticia para la selección brasileña”, concluyó.

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En síntesis