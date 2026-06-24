El Grupo C del Mundial 2026 se define con los partidos Brasil vs Escocia en Miami y Marruecos vs Haití en Atlanta.

El Grupo C del Mundial 2026 se define en esta fecha 3 de la cita planetaria. Desde las 18:00 (hora de Chile) Brasil enfrenta a Escocia en Miami y Marruecos hará lo propio ante Haití en Atlanta, dos partidazos que decidirán mucho pensando en los 16avos de final.

A este cierre de la zona la canarinha llega líder con cuatro puntos, los mismos que Marruecos, pero con mejor diferencia de gol. Tercero están los escoceses con tres unidades, mientras que última está Haití, ya sin opciones de clasificar.

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¿Dónde ver EN VIVO Brasil vs. Escocia por el Mundial 2026?

Brasil se verá las caras ante Escocia hoy miércoles 24 de junio, desde las 18:00 hrs de Chile , en el Estadio Miami, por el Grupo C en la tercera fecha de la cita planetaria.

Partido que podrás ver EN VIVO por TV en la señal de cable a través de DSports (610/1610) y DGO o por TV abierta, mediante Chilevisión . La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Disney+ Premium, Amazon Prime Video, Paramount+ o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube, sitio web de CHV y DAZN.

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Transmisión minuto a minuto de la definición del Grupo C del Mundial 2026