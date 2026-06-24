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Mundial 2026

En vivo: Brasil vs Escocia y Marruecos vs Haití definen el liderato del Grupo C del Mundial 2026

El Grupo C del Mundial 2026 se define con los partidos Brasil vs Escocia en Miami y Marruecos vs Haití en Atlanta.

Por Patricio Echagüe

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El Grupo C del Mundial 2026 se define.
© Gemini.El Grupo C del Mundial 2026 se define.

El Grupo C del Mundial 2026 se define en esta fecha 3 de la cita planetaria. Desde las 18:00 (hora de Chile) Brasil enfrenta a Escocia en Miami y Marruecos hará lo propio ante Haití en Atlanta, dos partidazos que decidirán mucho pensando en los 16avos de final.

A este cierre de la zona la canarinha llega líder con cuatro puntos, los mismos que Marruecos, pero con mejor diferencia de gol. Tercero están los escoceses con tres unidades, mientras que última está Haití, ya sin opciones de clasificar.

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¿Dónde ver EN VIVO Brasil vs. Escocia por el Mundial 2026?

Brasil se verá las caras ante Escocia hoy miércoles 24 de junio, desde las 18:00 hrs de Chile, en el Estadio Miami, por el Grupo C en la tercera fecha de la cita planetaria.

Partido que podrás ver EN VIVO por TV en la señal de cable a través de DSports (610/1610) y DGO o por TV abierta, mediante Chilevisión. La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Disney+ PremiumAmazon Prime Video, Paramount+o a través de las diferentes plataformas de CHV:app MiCHV, CHV YouTube, sitio web de CHV y DAZN.

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Transmisión minuto a minuto de la definición del Grupo C del Mundial 2026

El historial entre Brasil y Escocia

Brasil y Escocia se han enfrentado en cinco oportunidades, siendo en cuatro de ellas en Copas del Mundo. La canarinha domina ampliamente con cuatro victorias y un empate.

El cuerpo arbitral para el Marruecos vs Haití

Este duelo contará con el arbitraje del internacional neerlandés Danny Makkelie, quien dirigirá su segundo partido en este Mundial 2026 luego del 4-1 de Estados Unidos sobre Paraguay.

  • Árbitro principal: Danny Makkelie (Países Bajos)
  • Asistente 1: Hessel Steegstra (Países Bajos)
  • Asistente 2: Jan de Vries (Países Bajos)
  • Cuarto árbitro: João Pinheiro (Portugal)
  • Quinto árbitro: Bruno Jesus (Portugal)

El cuerpo arbitral para el Brasil vs Escocia

El árbitro de este partido será el mexicano César Ramos, quien dirigirá en este Mundial 2026 su segundo partid tras el 2-2 entre Irán y Nueva Zelanda.

  • Árbitro: César Ramos (México)
  • Asistente 1: Alberto Morin (México)
  • Asistente 2: Marco Bisguerra (México)
  • 4to árbitro: Espen Eskas (Noruega)
  • 5to árbitro: Jan Erik Engan (Noruega)
  • VAR: Guillermo Pacheco (México)
  • AVAR: Abdullah Alshehri (Arabia Saudita)
  • SVAR: Tomasz Kwiatkowski (Polonia)

Los hinchas marroquíes y haitianos también dicen presente en Atlanta

Los hinchas de Escocia comienza a llegar a Miami

¡La formación de Marruecos!

Esta es la oncena de Marruecos para enfrentar a Haití en Atlanta.

¡La formación de Haití!

¡La formación de Escocia!

Este ex el XI escocés para enfrentar a Brasil.

¡La formación de Brasil!

El XI del scratch para enfrentar a Escocia.

¡SE DEFINE EL GRUPO C DEL MUNDIAL 2026!

Desde las 18:00 (hora de Chile) se comenzará a definir el Grupo C del Mundial 2026. En Miami se enfrentarán Brasil y Escocia, mientras que en Atlanta se verán las caras Haití vs Marruecos.

Así está la tabla de posiciones en el Grupo C

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