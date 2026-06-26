El entrenador de los albos dio a conocer el objetivo que debe cumplir el delantero de 16 años para volver a las citaciones.

Una nueva aparición ilusiona a los hinchas de Colo Colo, ya que el juvenil de 16 años Felipe Raipán anotó su primer gol con la camiseta alba en la victoria por 3-2 ante O’Higgins en la Copa Chile.

El puconino salvó al cuadro popular, debido a que marcó el tercer tanto de su equipo a los 91 minutos con un brillante golpe de cabeza, lo que le valió el reconocimiento tempranero de los hinchas.

Raipán lleva dos partidos seguidos ingresando en Colo Colo, situación que analizó el entrenador Fernando Ortiz, quien además le dio una importante tarea al goleador para tener la chance de seguir siendo considerado en el primer equipo.

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Tano Ortiz le exige a Raipán llevar a Colo Colo a la final de la Sub 16

Felipe Raipán es el delantero de la categoría Sub 16 de Colo Colo, que este sábado se juega el paso a la final de su división, cuando se mida ante Universidad de Chile, desde las 09:00 horas, en la cancha 2 del estadio Monumental.

Tano Ortiz habló este viernes en conferencia de prensa previa al duelo con Unión Española por la Copa Chile, y en dicha ocasión fue consultado por el momento del juvenil, y aseguró que volverá al primer equipo si deja a su categoría en la final.

“Como entrenador me pone satisfecho por el rendimiento de Felipe, lo dije ayer en conferencia también, no solamente por él, sino por todos los jugadores jóvenes que están en el día a día con nosotros y aprovechando su oportunidad”, empezó hablando el argentino sobre el ariete.

Fernando Ortiz le puso tarea a Felipe Raipán. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

“En el caso de Felipe hoy en día él tiene que bajar a su categoría el día sábado y jugar una semifinal y nos tiene que pasar a la final. Entonces, si él no hace el trabajo adecuado el día sábado sabe que se va a quedar ahí, esperando una nueva oportunidad”, explicó.

Por último, Ortiz señaló que “esa alternativa que él tiene de poder en la gloria el día de ayer y estar luego en su categoría, en una cancha que no es la misma que la de Primera División, se arma la personalidad del jugador y en eso está en trabajo”.

Felipe Raipán liderará a Colo Colo este sábado frente a Universidad de Chile, y espera clasificar a la final de la Sub 16 para tener una chance de entrar a la convocatoria del partido ante Unión Española de este lunes.

En síntesis

El juvenil Felipe Raipán anotó su primer gol con Colo Colo en el triunfo ante O’Higgins.

anotó su primer gol con Colo Colo en el triunfo ante O’Higgins. El delantero de 16 años marcó de cabeza a los 91 minutos en Copa Chile.

marcó de cabeza a los 91 minutos en Copa Chile. El entrenador Fernando Ortiz condicionó el regreso del juvenil si clasifica a la final Sub 16.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Unión Española por la Copa Chile?

El partido entre Unión Española y Colo Colo por la Copa Chile se jugará este lunes 29 de junio, a partir de las 19:30 horas, en el estadio Santa Laura.