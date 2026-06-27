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Mundial 2026

Sigue el MINUTO A MINUTO: Inglaterra vs Panamá y la definición del Grupo L del Mundial 2026 EN VIVO

En una definición que promete emociones, se define el Grupo L del Mundial 2026. Inglaterra, Croacia y Ghana tienen chances.

Por Jose Arias

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Se define el Grupo L.
© Getty ImagesSe define el Grupo L.

Se viene otra definición del Mundial 2026. Se trata de la última letra que hace aparición en los grupos, pero no en el calendario grupal. Hablamos de la L, donde se verán las caras Inglaterra y Panamá, por un lado, y Ghana con Croacia, por otro.

Duelos paralelos que definen mucho más que el propio grupo. Croacia está, por el momento, clasificado dentro de los mejores terceros. Sin embargo, un triunfo ante los africanos podría posicionarlos como segundos o, incluso, primeros del L.

Dependerá, también, de lo que pase con Panamá e Inglaterra. Los Canaleros ya no se juegan nada, pero una victoria ante los Three Lions sería épica y terminaría por cerrar un Mundial muy arriba. Mientras tanto, los británicos pueden ser primeros del grupo con tres puntos.

Inglaterra no pudo ante Ghana | Getty Images

Inglaterra no pudo ante Ghana | Getty Images

Puedes seguir las acciones de estos dos partidos, centrándonos en el de Inglaterra, en este minuto a minuto de RedGol. ¡No te pierdas nada!

¡Fin del primer tiempo!

Cero a cero Panamá con Inglaterra. Croacia lo gana por la mínima ante Ghana.

45+3': Cerca Inglaterra

Rashford le pega al tiro libre y el balón pasa cerca de la portería panameña.

Así fue el gol de Croacia

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38': cabezazo de Inglaterra

Cerca Inglaterra con un cabezazo de Rashford que se va por encima del travesaño.

35': Tiro de distancia de Inglaterra

Anderson le pega desde fuera del área y encuentra las manos seguras del portero panameño.

34': GOL en el otro partido

Sucic y un remate de larga distancia para poner el 1-0 de Croacia vs Ghana.

28': Otra de Panamá

Harvey agarra de primera un balón suelto en el área, pero el balón pega en la parte de atrás de la red.

26': Lo tuvo Panamá

José Luis Rodríguez y un tremendo remate que Pickford manda al córner. Aviso Panamá.

Se reanuda

Vuelve a rodar la pelotita en New Jersey.

Pausa de hidratación

La que nadie pidió, está aquí.

20': Siguen los ceros en ambos encuentros

Panamá e Inglaterra empatan sin goles en veinte minutos. Misma situación entre Ghana y Croacia.

17': Aviso Kane

El delantero británico recibió un tiro libre de Anderson, ejecutado rápidamente, y el balón pega en un jugador panameño para irse al córner.

8': De distancia Inglaterra

Rashford intenta desde distancia, pero el portero Mosquera la manda al córner. Cerca Inglaterra.

5': dos avances con profundidad de Inglaterra

Con Bellingham y con Rashford, los ingleses se han metido en el área de Panamá, pero sin remates a portería.

Recordemos que hay un chileno en el VAR

¡Empezó el partido!

Ya se juega en New Jersey. Inglaterra enfrenta a Panamá.

Así alinean ambos equipos

Himnos sonando en New Jersey

Suenan los himnos nacionales, en medio de la emoción de los jugadores y los hinchas.

¡Equipos a la cancha!

Ya entran las selecciones de Panamá e Inglaterra a la cancha en New Jersey.

Harry Kane en busca de la cima

El delantero y goleador británico está a tres tantos de Lionel Messi (5 goles).

Ojo Colombia

En caso de ser segundos del Grupo K, los colombianos jugarán contra el segundo del Grupo L. También se cruzarían con alguien de este grupo en caso de ser primeros y tener que batirse ante el del tercer lugar.

Hay ambiente en New Jersey

Clima ideal

22 graditos serán los que tendrá el partido entre Inglaterra y Panamá en New Jersey.

Tres en busca del liderato

Panamá es el único de los cuatro equipos del Grupo L que está eliminado. Inglaterra, de ganar, podría ser líder, lo mismo que buscará Ghana en su duelo ante Croacia. Pero, ojo, si los croatas ganan y Panamá vence a Inglaterra, son los balcánicos los que ocuparán el primer lugar.

Bienvenidos al minuto a minuto de la definición del Grupo L

¡Se define el Grupo L! El Mundial 2026 empieza a su última jornada de la fase grupal, con los duelos paralelos entre Inglaterra y Panamá, por un lado, y Croacia y Ghana, por el otro.

Puedes seguir cada uno de los momentos importantes de esta definición con nosotros. Tienes la previa, el minuto a minuto del partido y todo lo que debes saber de este importante encuentro.

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