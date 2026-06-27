En una definición que promete emociones, se define el Grupo L del Mundial 2026. Inglaterra, Croacia y Ghana tienen chances.

Se viene otra definición del Mundial 2026. Se trata de la última letra que hace aparición en los grupos, pero no en el calendario grupal. Hablamos de la L, donde se verán las caras Inglaterra y Panamá, por un lado, y Ghana con Croacia, por otro.

Duelos paralelos que definen mucho más que el propio grupo. Croacia está, por el momento, clasificado dentro de los mejores terceros. Sin embargo, un triunfo ante los africanos podría posicionarlos como segundos o, incluso, primeros del L.

Dependerá, también, de lo que pase con Panamá e Inglaterra. Los Canaleros ya no se juegan nada, pero una victoria ante los Three Lions sería épica y terminaría por cerrar un Mundial muy arriba. Mientras tanto, los británicos pueden ser primeros del grupo con tres puntos.

Inglaterra no pudo ante Ghana | Getty Images

Puedes seguir las acciones de estos dos partidos, centrándonos en el de Inglaterra, en este minuto a minuto de RedGol. ¡No te pierdas nada!