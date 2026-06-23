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Mundial

Minuto a minuto: Panamá de Cecilio Waterman buscan hazaña ante Croacia de Luca Modric

Ambos equipos sufrieron en el debut por el grupo L, por lo que el elenco que pueda sumar hoy llegará con chances a la última fecha.

Por Felipe Pavez Farías

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Waterman tendrá su duelo ante Modric en el Mundial
© getty imageWaterman tendrá su duelo ante Modric en el Mundial

El grupo L enfrenta una jornada de definición y el duelo entre la selección de Panamá y Croacia podría dejar a su primer gran damnificado. Ambas selecciones tropezaron en el primer partido del Mundial, por lo que una nueva derrota sería catastrófico. 

Los canaleros con Cecilio Waterman en cancha, no lograron aguantar el empate ante Ghana y en el último suspiro dejaron escapar puntos fundamentales. Por su parte los europeos liderados por Luca Modric, no lograron doblegar a Inglaterra y finalmente cayeron por 4-2. 

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Ante este duro escenario, la obligación de este martes es sumar a como de lugar. Por lo mismo, se esperan formaciones estelares parra lograr puntos de oro en el Estadio de Toronto de Canadá. Sigue todos los detalles acá.

Minuto a minuto: Panamá busca la hazaña ante Croacia

El récord de Lucas Modric

Mientras se realiza el entretiempo, la FIFA destaca a Luca Modric por sus 200 partidos en la selección de Croacia.

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¡Terminó el primer tiempo!

48'.- Croacia intenta superar a la defensa de Panamá, y Baturina prueba de media distancia. El potente remate del croata es contenido por Mosquera sin complicaciones. Tras ello, el juez finaliza la primera etapa. Sigue el marcador 0-0

¡Panamá es local!

43'.- Los fanáticos de Panamá se hacen presentes en el Estadio de Toronto. Hasta el momento la más clara fue el cabezazo de Rodríguez. Sigue 0-0 el marcador

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¡Casi Panamá!

22'.- José Luis Rodríguez tuvo la gran chance para abrir el marcador. El "Puma" sorprende con certero cabezazo pero Livakovic despeja el peligro. Sigue 0-0 y ahora viene la pausa de hidratación.

Croacia no encuentra los espacios

19'.- El cuadro comandado por Luca Modric no puede superar la defensa de Panamá y repite los mismos problemas del debut ante Inglaterra. Sigue el partido 0-0 en Toronto

¡Mejor Panamá!

9'.- Panamá sorprende y domina a Croacia en los primeros minutos. Los canaleros manejan el balón y por juego aéreo buscan el primer tanto.

¡Comenzó el partido!

1'.- Ya se juega en el Estadio de Toronto. Luca Modric es el encargado de dar el puntapié inicial para Croacia, que hoy utiliza su indumentaria de local. Panamá lo hace con su atuendo de forastero.

Se entonan los himnos

Primero fue la canción nacional de Panamá, y ahora es el turno de Croacia. En instantes comienza el partido, que está tarde dirigirá el gabonés Pierre Ghislain Atcho.

¡Todo listo!

Ambos equipos completaron sus trabajos de precompetencia y saltan a la cancha del Estadio de Toronto. En minutos se viene el comienzo de Panamá vs Croacia

¡Grupo abierto!

Hace minutos, Inglaterra y Ghana empataron sin goles. Lo que deja abierto el grupo, y hace aún más importante el duelo entre Panamá y Croacia.

¡Waterman será alternativa!

El DT Thomas Christiansen modifica el equipo tras la caída frente a Ghana, y el principal damnificado es Cecilio Waterman que sale del equipo estelar. La formación de Panamá para jugar ante Croacia es con: Mosquera; Blackman, Ramos, Córdoba; Murillo, Harvey, Martínez, Andrade; Bárcenas, Fajardo y José Luis Rodríguez

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¡Formación confirmada en Croacia!

El cuadro europeo cayó por 4-2 ante Inglaterra en la primera fecha. Por lo que ahora está obligado a sumar y revertir esa diferencia de goles en contra. El once estelar será con Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Modric, Kovacic, Baturina; Pasalic, Perisic y Musa. Este último fue el más destacado ante los ingleses y hasta marcó uno de los goles más lindos del Mundial.

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Panamá va por la hazaña

La selección liderada por Cecilio Waterman tropezó en el debut ante Ghana. Ahora tiene la responsabilidad de sumar frente a Croacia para llegar con chances a la última fecha.

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¡Comenzó la transmisión!

¡Hola queridos amigos de Redgol! Empezamos a calentar motores para lo que será el partido clave del L entre Panamá y Croacia.

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