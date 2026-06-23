Ambos equipos sufrieron en el debut por el grupo L, por lo que el elenco que pueda sumar hoy llegará con chances a la última fecha.

El grupo L enfrenta una jornada de definición y el duelo entre la selección de Panamá y Croacia podría dejar a su primer gran damnificado. Ambas selecciones tropezaron en el primer partido del Mundial, por lo que una nueva derrota sería catastrófico.

Los canaleros con Cecilio Waterman en cancha, no lograron aguantar el empate ante Ghana y en el último suspiro dejaron escapar puntos fundamentales. Por su parte los europeos liderados por Luca Modric, no lograron doblegar a Inglaterra y finalmente cayeron por 4-2.

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Ante este duro escenario, la obligación de este martes es sumar a como de lugar. Por lo mismo, se esperan formaciones estelares parra lograr puntos de oro en el Estadio de Toronto de Canadá. Sigue todos los detalles acá.

Minuto a minuto: Panamá busca la hazaña ante Croacia