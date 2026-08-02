El portero y capitán de Cabo Verde, furor en el Mundial 2026 y flamante incorporación del Cacique, tuvo breves palabras con mucha gratitud para todos los hinchas albos que lo llenaron de buenas vibras.

Después de una espera muy larga, finalmente Vozinha llegó a Santiago de Chile para terminar los trámites y firmar como refuerzo de Colo Colo. El golero de 40 años tuvo varios problemas con su documentación, pero la demora hizo que más de alguno temiera que el golpe mundial terminara en ridículo monumental.

Pero nada de eso fue así: este domingo 2 de agosto, finalmente el capitán que tuvo Cabo Verde en el Mundial 2026 aterrizó en la capital chilena, donde fue recibido por varios personeros del Cacique. Entre ellos, el gerente deportivo de Blanco y Negro, Daniel Morón, glorioso arquero que tuvo la institución.

A pesar de que no estaba presupuestado un punto de prensa con acceso a preguntas, el arquero africano tuvo algunas palabras en su primera aparición como futbolista del Eterno Campeón. Aunque en la ocasión no lució ninguna prenda del club.

Vozinha tuvo un pequeño punto de prensa en el Aeropuerto Internacional de Santiago. (Captura TNT Sports).

Sólo una tenida de la misma marca que viste al plantel masculino. “Buenas noches, estoy muy feliz de estar aquí”, introdujo Vozinha justo al frente del micrófono de la agencia EFE, único medio que pudo captar con nitidez estas breves frases.

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Vozinha habló por primera vez como refuerzo de Colo Colo con gratitud para los fanáticos

Vozinha debe pasar el chequeo médico para ser presentado como refuerzo de Colo Colo. Por ahora es el único jugador nuevo que tienen los albos en el mercado invernal de fichajes. Y tuvo palabras de gratitud con los fanáticos albos, que llenaron su cuenta de Instagram con mensajes de aliento.

Vozinha llegó a Chile y desató una locura monumental. (Diego Martin/Photosport).

Pero también temieron que ese anuncio de Aníbal Mosa terminara en nada por una posibilidad que surgió en un poderoso club de Marruecos. Aunque esa chance fue rápidamente desmentida por su agente, Bernardo Vasconcelos, quien viajó a Santiago junto al meta.

“Quiero agradecer el cariño y la paciencia de los hinchas para esperarme. Nos vemos pronto en el Monumental”, sentenció Vozinha. Generó un fervor poquísimas veces visto para un nuevo jugador que llega al fútbol chileno. Unas 600 personas acudieron al principal terminal aéreo del país para darle una calurosa bienvenida. El africano quedó en condición de agente libre el 30 de junio tras terminar su vínculo con el CD Chaves de Portugal.