Bernardo Vasconcelos, el hombre que maneja la carrera del arquero de Cabo Verde, respaldó su llegada al Cacique.

Colo Colo busca algo de certezas en toda la teleserie en torno a Vozinha. El arribo del portero de Cabo Verde se está dilatando más de la cuenta, algo que ya está instalando mucha preocupación en las huestes albas.

Por si fuera poco, en las últimas jornadas surgió una información que apuntaba a que el meta de 40 años tiene una oferta para seguir jugando en el fútbol de Marruecos. Esta vendría del Renaissance Sportive Berkane, elenco que contrató a Bubista, su ex DT en Cabo Verde.

Sin embargo, esta información fue descartada de raíz por parte del entorno del guardameta. Su representante, el portugués Bernardo Vasconcelos, fue claro en decir que no tienen ningún ofrecimiento desde Marruecos.

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Representante de Vozinha descarta oferta de Marruecos

En charla con La Tercera, el hombre que maneja la carrera de Vozinha aseguró que “no hay nada del fútbol de Marruecos. Eso no es así, está todo de la misma manera”.

“El jugador todavía está solucionando algunos problemas personales que han retrasado su llegada a Chile. Está trabajando en eso, pero la autorización y la visa de trabajo están solucionadas. Todavía no podemos dar una fecha con certeza”, agregó.

El representante de Vozinha descartó una oferta del fútbol de Marruecos que amenace el acuerdo con Colo Colo. | Foto: Getty Images.

Además, Vasconcelos se refirió al supuesto viaje a Brasil del arquero, afirmando que “Vozinha nunca se comprometió con ir a Río de Janeiro, así que de ninguna manera estará la próxima semana en Brasil, como se ha dicho”.

Para cerrar, el representante valoró que el fútbol chileno permitiera que el meta pueda jugar con su apodo. “Estamos al tanto de que ocurrió y nos deja conformes”, concluyó.

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En síntesis