Pese a que el portero es sensación en Instagram tras su buen Mundial 2026, ha ido perdiendo varios seguidores en medio de toda esta teleserie por llegar al Popular.

Colo Colo vive días de muchas incertidumbre al no poder cerrar el arribo de Vozinha. Pese a que fue oficializado hace una semana en los canales oficiales del Cacique, el portero de Cabo Verde sigue sin pisar suelo chileno, lo que ha dado pie a una tediosa teleserie por su llegada.

Para más remate, en los últimos días salió a la luz que el meta de 40 años tiene una oferta para seguir jugado en Marruecos, lo que sería un nuevo escollo para que los albos por fin cierren su contratación.

Este tira y aflojas está colmando la paciencia de los hinchas del Cacique, quienes de manera directa están soltándole la mano a quien debería su nuevo portero. Y ojo, que esto se está viendo reflejado en redes sociales.

ver también Colo Colo cumplió: La exigencia que puso Vozinha para viajar a Chile y por fin jugar en el Cacique

Vozinha pierde seguidores en Instagram en medio de teleserie con Colo Colo

Pese que Vozinha se hizo mundialmente famoso tras su gran Mundial 2026 con Cabo Verde, creciendo de manera notable en sus seguidores en Instagram, sus nulos guiños al Popular en esa red social le están pasando la cuenta.

Hasta antes de que Aníbal Mosa confirmara el acuerdo con el guardameta, este tenía 29,6 millones de seguidores en Instagram. Pues bien, durante esta semana de teleserie por su arribo ya bajó a 29,5. Esto, en simple, son algo así de 100 mil seguidores menos en cosa de días.

Vozinha está perdiendo seguidores en Instagram al todavía no mandar ninguna señal de su arribo a Colo Colo. | Foto: Getty Images.

Habrá que ver si esta baja se sigue sosteniendo en el tiempo con el correr de las jornadas, sobre todo si Vozinha sigue dilatando tanto su arribo a un club que ya oficializó hace más de una semana el acuerdo.

ver también Último minuto: Destapan la drástica decisión de Vozinha que lo acerca finalmente a Colo Colo

En síntesis